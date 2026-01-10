كرنفال شرطة دبي ينطلق في سيتي ووك

دبي في 10 يناير/ وام / انطلقت أمس فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة السيتي ووك وتستمر حتى غد من الساعة 4 وحتى 10 مساءً وتعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في دعم المفاهيم الأمنية بفعاليات ومبادرات مجتمعية تفاعلية.

حضر الفعاليات سعادة اللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وبحضور جماهيري كبير.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري أن فعاليات كرنفال شرطة دبي في السيتي ووك تعزز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وتُسهم في ترسيخ قيم الشراكة المجتمعية، والثقة بالأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الكرنفال يدعم توجهات شرطة دبي الإستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، عبر ترسيخ الوعي بخدمات شرطة دبي الأمنية والمجتمعية والمرورية من خلال فعاليات ترفيهية وأسرية ممتعة، تفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع بطريقة مبتكرة، وتعكس في ذات الوقت قيم شرطة دبي في الشفافية والتواصل والاستباقية، وتُشعر الجميع بأنهم شركاء في منظومة الأمن والأمان.

ويستقبل الكرنفال العائلات بمجموعة من الأنشطة التي تُلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، ومن ذلك “أستوديو الصناع” الذي يقدّم ورشاً فنية وإبداعية تُمكّن الأطفال واليافعين من إطلاق العنان لمواهبهم في بيئة محفزة على الابتكار والتجربة.

كما تقدم مجلة خالد للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، منصة تمزج بين التعليم والترفيه، عبر ألعاب رقمية تفاعلية وألعاب رياضية وأسئلة ومسابقات، مع إتاحة الحصول على نسخ مطبوعة من مجلة خالد وملصقات لشخصيات شرطية وهدايا للأطفال.

ويستعرض الكرنفال عدداً من الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية، من بينها تطبيق شرطة دبي الذكي بوصفه منصة رقمية توفر وصولاً لمجموعة من الخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية مثل دفع المخالفات والإبلاغ عن الحوادث وطلب الشهادات والتصاريح وتفعيل نظام الاستغاثة (SOS)، مع دعم عدة لغات وواجهة سهلة الاستخدام لإنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة.

ويتضمن الكرنفال عرضاً لفرص التطوع المجتمعي عبر منصة شرطة دبي للتطوع لتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة وترسيخ ثقافة المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.

كما يتضمن التعريف بخدمة “أمن المساكن الذكي” كنظام لحماية المنازل يربط المستشعرات والكاميرات بغرفة عمليات شرطة دبي للمراقبة على مدار الساعة، مع إتاحة إدارة النظام عبر تطبيق ذكي.

وفي إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة، تتضمن الفعاليات توعية الجمهور بخدمات شرطة دبي لحماية ودعم حقوق الطفل والمرأة، وقنوات التواصل عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني ومركز الاتصال 901.

ويشمل الكرنفال التعريف بخدمة “عين الشرطة” التي تُمكّن أفراد المجتمع من الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات غير القانونية عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وتشمل بلاغات مرورية وعامة وسلوكيات خاطئة.

كما يقدم الكرنفال نبذة حول نظام المفقودات والمعثورات الذكي وربطه التكاملي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، بما يختصر الزمن على المتعاملين ويسهل تسليم وتسلم المعثورات وعودة المقتنيات إلى أصحابها.

ويتضمن كذلك التعريف بالنسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها، ومعرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوبة للمراجعة عند وجود إجراء مالي أو جنائي لتجنب المواقف غير المتوقعة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية.

كما يتضمن الكرنفال التعريف بمنصة “أمان رودز” التي أطلقتها شرطة دبي لتعزيز السلامة المرورية وتوعية فئات المجتمع بإجراءات السلامة على الطرقات للمشاة والسائقين وطلبة المدارس ورفع الوعي بالقوانين وقنوات التواصل.

ويقدم الكرنفال فرصة للجمهور للاطلاع على مسيرة شرطة دبي التاريخية منذ التأسيس كما يشهد عروضاً للدراجات النارية والدراجات الهوائية، وعروضاً للفرقة الموسيقية، وعروض الكلاب البوليسية، والدوريات السياحية الأمنية الفارهة، وبرنامج المحاكاة الافتراضي في دورية “غياث”، وسيارة لاندروفر القديمة، ومدفع رمضان، إلى جانب عرض مقتنيات خاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات)، ومنها المدرعة وبدلة الغوص.