"الشارقة لريادة الأعمال 2026" يطلق مبادرة "رواد الشارقة الصغار"

الشارقة في 10 يناير / وام / أطلق "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" مبادرة "روّاد الشارقة الصغار" كأحدث إضافاته النوعية إلى فعاليات نسخته التاسعة التي تنعقد تحت شعار "حيث ننتمي" خلال يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه المبادرة، المتمثلة في منطقة مخصصة لدعم وتنمية المهارات الريادية لدى الأطفال بين 7 و12 عاماً، تحقيقاً لرؤية المهرجان الرامية إلى تمكين الجيل الطموح في مختلف مراحل رحلتهم الريادية، انطلاقاً من توليد الأفكار المبتكرة ووصولاً إلى قيادة مسيرة الابتكار.

ويفتح المهرجان باب التقديم للأطفال الراغبين في الانضمام إلى أول دفعة في هذه المنطقة الجديدة حتى 18 يناير الجاري.

وتوفر منطقة "رواد الشارقة الصغار" تجربة تعليمية عملية ملائمة لأعمار المشاركين، تتيح لهم استكشاف مفاهيم ريادة الأعمال من خلال التعلم التطبيقي، وتطوير الأفكار، والتدريب على مهارات العرض في بيئة تفاعلية داعمة وممتعة.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أن ريادة الأعمال تبدأ بالفضول الذي يُغرس مبكراً ويتعزز بالتجربة والاكتشاف وبناء الثقة بالذات والقدرات. وأشارت إلى أن منطقة "رواد الشارقة الصغار" توفر للأطفال مساحة للتعبير عن أفكارهم والتفاعل مع مفاهيم الابتكار والمبادرة بطريقة تحفز خيالهم وتفتح أمامهم آفاق التفكير الإبداعي، بما ينسجم مع رؤية ترتكز على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء العقول وتنمية الإبداع وترسيخ قيم المبادرة في سن مبكرة، وصولاً إلى إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى أثر مستدام.

وبعد تسجيل الأطفال في المنطقة عبر النموذج الإلكتروني، ستتولى لجنة التحكيم اختيار أفضل 10 مشاركين للانضمام إلى ورشة تدريبية تقام ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، تمهيداً لتقديم أفكارهم خلال مسابقة العروض النهائية للمبادرة.

وسيحظى كل مشارك بفرصة عرض فكرته على المسرح والإجابة على أسئلة لجنة التحكيم، فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 10,000 درهم، إلى جانب تكريم ثلاثة فائزين بكؤوس تقديرية، بالإضافة إلى منح جميع المشاركين شهادات مشاركة.

وخصص المهرجان لمنطقة "رواد الشارقة الصغار" عشرة أجنحة تفاعلية مصممة بشكل جذاب لعرض الأفكار الريادية، حيث يقدم المشاركون مشاريعهم خلال يومي المهرجان ويبرزون إمكاناتها التجارية. وتندرج مبادرة "رواد الشارقة الصغار" ضمن عشر مناطق تم تصميمها بعناية في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، حيث تركز كل منطقة على مرحلة أو جانب محدد من منظومة ريادة الأعمال، مما يعزز مكانة المهرجان كمنصة شاملة لرواد الأعمال والمبتكرين وصناع التغيير في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان نحو 14 ألف زائر وأكثر من 300 من قادة الأعمال والمستثمرين والمتحدثين الملهمين.