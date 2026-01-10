سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة

الشارقة في 10 يناير/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم السبت، حفل تخريج طلاب درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة خريف 2025 البالغ عددهم 476 خريجاً، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الذي وضع الرؤية الثاقبة، وتبنى رسالة الجامعة، ورسم خارطة الطريق لبناء إنسان مسلح بالقيم والأخلاق قبل العلم والمعرفة.

وخاطب عجمي الطلبة الخريجين، قائلاً " أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة حقيقية، ينتقل فيها العلم من حيز التحصيل إلى فضاء التطبيق، ومن قاعات الدرس إلى ميادين الحياة، ومن النظرية إلى واقع ملموس في الحياة المعرفية، لقد اكتسبتم المعرفة، وتدربتم على المنهجية العلمية، وحان الآن ترجمة هذا العلم إلى أثر ملموس، وهذه المعرفة إلى قيمة مضافة، وهذا الجهد إلى خدمة للمجتمع والانسان".

وأضاف أن جامعة الشارقة لم تكن يوما جدراناً وقاعات، بل كانت وعداً بأن نصنع إنساناً، وحرصنا على أن تكون المعرفة مرتبطة بالقيم، وأن يكون البحث العلمي موجهاً لحل مشكلات حقيقية، وأن يكون الطالب شريكاً في صناعة المستقبل لا متلقياً له، أقف أمامكم اليوم كأب يشارك أبناءه لحظة مفصلية في حياتهم، لحظة الانتقال من مقاعد التعلم إلى ساحات التأثير، وأنتم اليوم تنطلقون إلى ميادين الحياة، من جامعة راسخة المكانة، صنعت لنفسها حضوراً أكاديمياً مرموقاً، وحققت ريادة نوعية جعلتها اليوم في مصاف الجامعات المؤثرة محلياً وإقليمياً وذات صيت معترف به عالمياً".

ووجه مدير جامعة الشارقة خلال كلمته رسالة تقدير لأولياء أمور الخريجين، مؤكداً أنهم كانوا الدعامة الأساسية والشريك الحقيقي في مسيرة أبنائهم التعليمية، بما قدموه من صبر وتضحيات ودعم معنوي ومادي أسهم في تحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُحسب لهم كما هو لأبنائهم. كما أشاد بدور أعضاء الهيئة التدريسية، مثمّناً إخلاصهم وتفانيهم في حمل رسالة العلم، وغرس المعرفة والقيم والأخلاق في نفوس الطلبة، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، ومصدر فخر بما يقدمونه من عطاء صادق.

واختتم مدير جامعة الشارقة كلمته، قائلاً " نحن واثقون بقدراتكم، متفائلون بمستقبلكم، وفخورون بكم، وتذكروا أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما تحققونه لأنفسكم فحسب، بل بما تتركونه من أثر في حياة الاخرين، انطلقوا بثقة واجعلوا من علمكم جسراً للأمل، ومن إنسانيتكم عنوانا لمسيرتكم" مباركاً للخريجين تخرجهم سائلاً الله أن يبارك في علمهم، ويسدد خطاهم.

من جانبه ألقى الخريج عبدالله يوسف الصايغ من كلية إدارة الأعمال كلمة الخريجين أعرب خلالها عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي تمثل تتويجاً لرحلة أكاديمية حافلة بالتعلم والتجربة، مؤكداً أن يوم التخرج لا يختصر في نيل الشهادة فحسب، بل يعكس مساراً كاملاً من الجهد والمثابرة والنمو الفكري والإنساني، انتقل فيه الطلاب من مرحلة التحصيل إلى تحمل المسؤولية، ومن مقاعد الدراسة إلى ميادين الحياة.

وأشار الصايغ إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل الذي حظيت به جامعة الشارقة، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مؤسس الجامعة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما أولاه من اهتمام بالغ بالعلم والإنسان، مثمناً دور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ودعمه الدائم لمسيرة الجامعة وطلبتها.

وأشاد الخريج عبدالله الصايغ بالدور المحوري الذي اضطلع به أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، متناولاً أبرز ما قدموه من علم وخبرة وقيم راسخة، أسهمت في صقل شخصية الطلبة وتعزيز قدراتهم الفكرية والبحثية، كما توجه بالشكر والعرفان إلى أولياء الأمور الذين كانوا الداعم الحقيقي والسند الثابت لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية.

واختتم الصايغ كلمته بالتأكيد على أن الخريجين يغادرون الجامعة وهم يحملون علماً ومسؤوليةً وقيماً راسخة، متعهدين بأن يكونوا خير سفراء لجامعة الشارقة في مواقع العمل والعطاء، وأن يسهموا بفاعلية في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل، مستلهمين ما تعلموه ليصنعوا أثراً إيجابياً ومستداماً في مسيرتهم القادمة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين البالغ عددهم 476 خريجاً من كافة برامج البكالوريوس في مختلف الكليات على النحو التالي: 25 خريجاً من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و111 خريجاً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، و 83 خريجاً من كلية إدارة الأعمال، و79 خريجاً من كلية الهندسة، و45 خريجاً من كلية القانون، و4 خريجين من كلية الفنون الجميلة والتصميم، و30 خريجاً من كلية الاتصال، و10 خريجين من كلية العلوم، و61 خريجاً من كلية الحوسبة المعلوماتية، و28 خريجاً من كلية السياسات العامة، مباركاً سموه للخريجين ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.