قمة المليار متابع.. "بنك Wio" يطلق أول حساب مصرفي لصناع المحتوى في الإمارات

دبي في 10 يناير/ وام / أطلق "بنك Wio" أول حساب مصرفي مصمم خصيصاً لصناع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين في دولة الإمارات، مزوَّداً بمزايا حصرية تسهّل إدارة الدخل والمدفوعات ودعم نمو الأعمال، بدءاً من التحويلات العالمية السلسة وصولاً إلى الأدوات المالية الذكية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمال المبدعين.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وقالت أمينة طاهر، الرئيس التنفيذي للتسويق في "بنك Wio" إن مشاركتها في قمة المليار متابع للعام الثاني على التوالي تساهم في تعزيز خبراتها، من خلال التفاعل مع أبرز صناع المحتوى على المستويين العربي والعالمي.

وأضافت أن إطلاق أول حساب مصرفي مصمم خصيصًا لصناع المحتوى يُعدّ أحد أبرز الإنجازات التي تفخر بتحقيقها.

وأكدت أن الحساب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، يمكن فتحه خلال 72 ساعة فقط، ويتميز بكونه متعدد العملات ورقمي بالكامل، ولا يتطلب حدًا أدنى من الرصيد موضحة أن الحساب يتيح للمستخدم أدوات ذكية لإدارة الفواتير والأعمال بسهولة دون الحاجة إلى محاسب، مشيرة إلى أن فكرة إطلاق هذا الحساب نشأت لديها من خلال تفاعلها مع صناع المحتوى على هامش الدورة الماضية من قمة المليار متابع.

وأوضحت طاهر أن تفاعلها مع صناع المحتوى منحها رؤية واضحة لاحتياجاتهم، لافتة إلى أن العديد من المبدعين يواجهون صعوبة في فتح حسابات بنكية لأعمالهم ويلجؤون لاستخدام حساباتهم الشخصية.

وقالت: الحساب يمكّن صناع المحتوى من العمل بكفاءة على مستوى عالمي، ويمنحهم استقلالية مالية حقيقية.

وتشهد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026 زخمًا كبيرًا، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألف مبدع ومؤثر عربي وعالمي، وأكثر من 500 متحدث يصل عدد متابعيهم إلى أكثر من 3.5 مليار، بينما تستضيف القمة 150 رئيسًا تنفيذيًا وخبيرًا عالميًا ضمن جلساتها، وتقدم أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحوارًا تفاعليًا وورش عمل.