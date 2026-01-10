معهد الشارقة للتراث يختتم مبادرة "تفعيل المناطق التراثية" في خورفكان

الشارقة في 10 يناير/ وام / اختتم معهد الشارقة للتراث أمس فعاليات مبادرة " تفعيل المناطق التراثية " في مدينة خورفكان حيث شكلت حارة السدرة التراثية المحطة الختامية للبرنامج وسط حضور جماهيري وتفاعل مجتمعي لافت عكس وعي المجتمع بأهمية صون الموروث الثقافي وتعزيز حضوره في المشهد المجتمعي.

أقيمت الفعالية في أجواء ثقافية واجتماعية جسدت أصالة التراث الإماراتي بحضور عبدالله محمد سالم النقبي مدير معهد الشارقة للتراث – فرع خورفكان والمهندس علي مخلوف عضو المجلس البلدي لمدينة خورفكان إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي.

وتضمنت المبادرة الغنية بالأنشطة الثقافية والفنية والتراثية عروض الفنون الشعبية وفقرات شعرية ومسرحية مستوحاة من الموروث الشعبي إلى جانب الألعاب التقليدية والبرامج التفاعلية التي أعادت إحياء ممارسات الأجداد فضلاً عن جلسة متخصصة حول الجمع الميداني ودوره في توثيق التراث المحلي.

كما شهدت معرضًا للسيارات الكلاسيكية ومشاركات مميزة من الأسر المنتجة والدوائر الحكومية في خورفكان دعما للحرف التقليدية وتعزيزا للشراكة المجتمعية إضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية وعروض للألعاب الشعبية بمشاركة مركز التراث العربي – قسم الفعاليات والأنشطة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وجسد ختام البرنامج رؤية معهد الشارقة للتراث في إحياء الموروث الوطني بأساليب معاصر وتعزيز ارتباط المجتمع ولا سيما الأجيال الناشئة بتراثهم الثقافي وترسيخ حضوره في الذاكرة المجتمعية بوصفه عنصرا أصيلا من الهوية الوطنية.