قمة المليار متابع تسلط الضوء على دور صناعة المحتوى في تعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية الوعي المجتمعي

دبي في 10 يناير/ وام / أكد سعادة سعيد محمد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن صناعة المحتوى باتت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتمكين صناع المحتوى ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وقال القرقاوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة المليار متابع، التي تقام حالياً في دبي إن الهدف يتمثل في دعم الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال وتمكينهم من تأسيس شركاتهم واختبار أفكارهم في بيئة محفزة، موضحاً أن دبي تمثل منصة مثالية لاختبار النماذج التجارية والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يزخر بطاقات وإمكانات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية مساعدة صناع المحتوى على تنمية أعمالهم وتوسيع حجم شركاتهم وزيادة قاعدة متابعيهم.

وشدد القرقاوي على أن دخول سوق صناعة المحتوى يتطلب التخصص، حيث إن معظم الأسماء البارزة في هذا المجال نجحت بفضل تركيزها على مجالات محددة ما انعكس إيجاباً على حضورها الجماهيري وقيمتها الاقتصادية، ووجه نصيحة لأصحاب الأفكار والمشاريع بالتواصل مع منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي للاستفادة من الفرص والدعم المتاح.

من جانبه أكد الدكتور عادل سجواني استشاري طب الأسرة وصانع محتوى أن صناعة المحتوى الصحي تعد من أكثر المجالات حساسية نظراً لتأثيرها المباشر على صحة المجتمع، مبيناً أن المعلومات الصحية يجب أن تكون مبنية على الأدلة والبراهين العلمية والدراسات الطبية.

وشدد على ضرورة أن يكون صناع المحتوى الصحي من المختصين المرخصين من الجهات الصحية المعتمدة.

وأشار الدكتور سجواني إلى أهمية وجود رقابة على المحتوى الصحي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من المعلومات غير الموثوقة التي قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة.

ودعا الجمهور إلى تحري مصدر المعلومة والتأكد من أن من يقدمها يمتلك تأهيلاً علمياً في تخصص طبي أو صحي معتمد نظراً لحساسية هذا النوع من المحتوى وتأثيره المباشر على حياة الأفراد.