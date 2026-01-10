منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة بالعين

العين في 10 يناير/ وام / انطلقت اليوم منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية السادسة للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وذلك في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في منطقة العين، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة، في افتتاح الموسم الرياضي الجديد.

وشهدت نزالات اليوم الأول مستويات تنافسية عالية، عكست الجاهزية البدنية والذهنية الكبيرة للاعبين، إلى جانب التنظيم الاحترافي الذي وفر بيئة مثالية لتقديم أداء فني مميز منذ انطلاقة البطولة، في إطار رؤية الاتحاد الهادفة إلى ترسيخ مسار تنافسي متدرج ومستدام، يسهم في صقل المواهب الوطنية ورفع جودة الأداء عبر مختلف الفئات العمرية.

وتوزعت منافسات اليوم الأول على فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، ما أتاح فرصة مهمة لرصد مستويات اللاعبين ضمن المنظومة التطويرية المعتمدة لدى الاتحاد، وتعزيز الترابط الفني والتنافسي بين المراحل العمرية المختلفة.

وأكد سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة تقييم فنية محورية في مستهل الموسم الرياضي، مشيراً إلى أنها تتيح للأجهزة الفنية في الأندية والأكاديميات متابعة مستويات اللاعبين عن قرب، وقياس مدى التطور الذي تحقق خلال فترة الإعداد، بما يسهم في بناء قاعدة قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال: نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، واستثمارها في أبناء الإمارات، لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وما نشهده في العين اليوم ليس مجرد نتائج أو نزالات، بل بداية مبشرة للموسم تؤكد أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح وتركيزنا في هذه المرحلة على بناء مسار طويل الأمد لتطوير المواهب، يبدأ من الفئات السنية ويقود إلى منصات المنافسة الدولية، وهذا ما تعكسه مستويات الحضور والتنظيم ونوعية الأداء التي رأيناها في اليوم الأول.

وأعربت تاج نصر، لاعبة أكاديمية أدما، الفائزة بالمركز الأول في فئة الناشئين B وزن تحت 67 كجم، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنها بدأت ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الجوجيتسو منذ فترة قصيرة، وتواظب على التدريب 6 أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أنها سبق أن شاركت في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وحققت خلالها المركز الثالث.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة غداً باستكمال بقية النزالات، وسط توقعات بمزيد من الإثارة والتحدي، مع انطلاق نزالات فئتي الشباب A (16–17 عاماً)، والكبار (18 عاماً فما فوق).