أبوظبي تجمع 1500مسؤول دولي لرسم مستقبل الطاقة في الجمعية العامة لـ "آيرينا"

أبوظبي في 10 يناير/ وام / تستضيف العاصمة "أبوظبي" أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" يومي 11 و12 يناير الحالي، لتكون بذلك أول اجتماع دولي بقطاع الطاقة لهذا العام.

يشارك في الحدث، الذي يعقد تحت شعار "تزويد البشرية بالطاقة .. الطاقة المتجددة من أجل الازدهار المشترك"، نحو 1500 مشارك بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من 171 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، والمنظمات الدولية، والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة وتحديد أولويات التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للطاقة يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك من أجله في عام 2026.

وتتركز المناقشات الرئيسية للدورة على التحولات الإقليمية في مجال الطاقة، والعوامل التمكينية الحاسمة مثل شبكات الكهرباء، وتخطيط الطاقة، والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحشد التمويل؛ بما في ذلك وقود الطيران المستدام، فضلا عن بحث كيفية مساهمة الطاقة المتجددة في تعزيز الأنظمة الغذائية الزراعية والتصنيع الأخضر.

وفي هذا السياق، صرح فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، قائلا: لقد حان الوقت لإطلاق حملة عالمية ورؤية إيجابية للتحول في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة حيث تهدد التغيرات الجيوسياسية وتفاقم آثار تغير المناخ قدرة الدول على الصمود في مجال الطاقة.

وأضاف : رغم أن الطاقة المتجددة تحقق أرقاما قياسية عاما بعد عام، إلا أن التقدم لا يزال متفاوتا جغرافيا، مما يحرم العديد من البلدان من الفوائد التي تجلبها الطاقة المتجددة، ولهذا السبب، ستضع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" حلولا واقعية ومقاربات جديدة في صدارة اهتماماتها، لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتحول في مجال الطاقة كمحرك للتنمية الشاملة والتحول الهيكلي وتعزيز المرونة على المدى الطويل في كل من البلدان النامية والمتقدمة.

من جانبه، قال بوجان كومر، رئيس الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وزير البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا: في ظل عدم اليقين الراهنة، تقف آيرينا كصوت واضح وموثوق للتعاون العالمي في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تمثل حجر الزاوية في تحول الطاقة، حيث تعزز النمو المستدام والازدهار الاقتصادي طويل الأجل في جميع أنحاء العالم.

وأكد كومر نجاح الوكالة في تجاوز تحديات العام الماضي، معربا عن جاهزيتها لمواصلة مهمتها، وتمنياته بالنجاح للدورة السادسة عشرة.

وبصفتها ممثلة للرئاسة المقبلة للدورة السادسة عشرة، أكدت بيتي سوتو، نائبة وزير الابتكار وتحول الطاقة في جمهورية الدومينيكان، أن تحول الطاقة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الصمود والعدالة والحق في مستقبل آمن، وقالت : لقد أثبتت جمهورية الدومينيكان أن تحقيق تقدم سريع أمر ممكن عندما تقترن العزيمة الوطنية بتعاون دولي قوي، كما يتجلى في مبادرات مثل مشروع "تحويل السرجسوم إلى طاقة".

وشددت سوتو على الالتزام خلال رئاسة الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بتعزيز شمولية المؤسسة، ودفع الطاقة المتجددة كقوة تمكن الإنسانية، وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، وتُسرّع من وتيرة التحول العالمي العادل والمستدام.

وتعد الجمعية العامة، بصفتها الهيئة العليا لصنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منصة عالمية إستراتيجية لإجراء مناقشات شاملة ومتنوعة حول جميع جوانب التحول في مجال الطاقة؛ وبمناسبة اليوم العالمي السادس لتحول الطاقة، تستهل الدورة أعمالها غدا بحوار رفيع المستوى تحت عنوان "إعادة تصوّر مستقبل الطاقة .. رؤى جريئة لتحقيق الازدهار المشترك".

واستباقا لانعقاد الجمعية، تشهد أبوظبي اليوم الموافق 10 يناير سلسلة اجتماعات وزارية وفعاليات رفيعة المستوى لتسهيل التفاعل بين صانعي القرار وتوجيه العمل المستقبلي للوكالة، نظرا للحاجة الملحة للزخم السياسي.

ويتزامن انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة لـ "آيرينا" مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (ADSW) لعام 2026، في الفترة من 11 إلى 15 يناير في أبوظبي، بمشاركة رؤساء دول ووزراء ووفود رفيعة المستوى وخبراء بهدف دفع عجلة الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة.