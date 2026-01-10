348 متسابقاً منهم 33 سيدة يشاركون في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

الظفرة في 10 يناير/ وام / انطلقت أمس منافسات المحطة الأولى في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث بمشاركة نخبة من محترفي وهواة الصيد التقليدي من داخل الدولة وخارجها.

وبدأت المحطة الأولى بمشاركة 348 متسابقاً منهم 33 سيدة، حيث انطلقت القوارب من ثلاثة مواقع حددتها اللجنة المنظمة، وهي «نادي أبوظبي للرياضات البحرية» أبوظبي، و«نادي أبوظبي للرياضات البحرية» بمدينة المرفأ، و«ميناء دلما» في جزيرة دلما.

وتتضمن بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد ثلاث محطات رئيسة تشمل ست مسابقات بواقع ثلاث للفئة العامة ومثلها للسيدات، حيث تستمر منافسات المحطة الأولى حتى 18 يناير الحالي، فيما تقام المحطة الثانية في الفترة من 6 إلى 15 فبراير، والثالثة من 22 إلى 31 مارس.

وخصصت للفائزين بالبطولات 135 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليوني درهم، بواقع 45 جائزة لكل محطة.

وأكد سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث أن جميع الاستعدادات اكتملت لتسير المنافسات وفق أعلى معايير التنظيم والسلامة، مما يمنح المشاركين الفرصة لإظهار مستويات متميزة، لاسيما أن التسجيل للمشاركة في البطولات كان قد شهد إقبالاً واسعاً للصيادين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يعزز النجاح الذي حققته البطولة في دوراتها السابقة، ويؤكد ثقة الصيادين بالمعايير التنظيمية والشفافية التي تحرص الهيئة على تطبيقها.

وأشار إلى أن البطولات بالإضافة إلى جانبها التنافسي تمثل منصة لنقل الخبرات، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد البحرية، مما يجعلها واحدة من أبرز الفعاليات التراثية البحرية في المنطقة التي تسهم في إحياء موروث الصيد البحري الإماراتي، وتعزيز مفاهيم الصيد المستدام، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات التراثية المتخصصة.

ويأتي تنظيم بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد ضمن جهود هيئة أبوظبي للتراث في صون التراث البحري الإماراتي، وربط الأجيال الجديدة بقيمه الأصيلة، في إطار يجمع بين الأصالة، والتنظيم الاحترافي، بهدف تعزيز الوعي بالتراث البحري، والحفاظ على موروث الصيد التقليدي، وتشجيع المشاركة النسائية، ودعم الاستدامة البحرية.