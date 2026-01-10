"مضمار العين" يستضيف "السباق السادس" بمشاركة 107 خيول

العين في 10 يناير/ وام / يستضيف مضمار نادي للفروسية والرماية غدا الأحد السباق السادس في الموسم من 8 أشواط، بمشاركة 107 خيول عربية أصيلة، وإجمالي جوائزه 510 آلاف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة "إنتاج الإمارات"، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تتنافس الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس، لمسافة 1600 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وتختتم الأمسية بالشوط الثامن، لمسافة 1000 متر أيضا، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق وجوائزه 40 ألف درهم.