خلال قمة المليار متابع.. "هيلو" تكشف عن منصة ذكاء اصطناعي توكيلي محسّنة

دبي في 10 يناير/ وام / كشفت شركة "هيلو" عن منصة ذكاء اصطناعي توكيلي محسّنة ضمن رؤية تطويرية طموحة تعكس مسار نموها المتسارع ومكانتها الريادية في مشهد الابتكار الإقليمي، وذلك بعد عام واحد من فوزها بمسابقة 1Billion Pitches وحصولها على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وعززت الشركة موقعها كمنصة أساسية للتعاون بين العلامات التجارية وصنّاع المحتوى، معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من توسيع شراكاتها مع المبدعين ، اعتماداً على نموذج ذكي يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي ودور الإنسان في اتخاذ القرار، ما يتيح للفرق الحفاظ على الرؤية الإبداعية والاستراتيجية، مع الاستفادة من التقنية لرفع كفاءة التسويق عبر المؤثرين على نطاق واسع.

وتعيد "هيلو" تعريف معايير التعاون بين العلامات التجارية وصنّاع المحتوى من خلال منصة ذكية متكاملة، تجمع بين التحليلات المتقدمة والتفاعل البشري، بدءًا من قياس ملاءمة العلامة التجارية وتحليل ردود الفعل المجتمعية، مرورا بالتأكد من أصالة الجمهور وتتبع التوجهات لحظيا، وصولا إلى إدارة دقيقة للمبدعين عبر وكيل ذكي مدمج يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال فيتو ستروكوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هيلو": اكتشفنا أن العلامات التجارية لا تبحث عن ذكاء اصطناعي يحل محل فرقها، بل عن أدوات تعزز إمكانياتهم وتجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم. ومن هنا انطلقت فكرة هيلو: تمكين البشر، لا استبدالهم."

من جانبه قال رامي سعد، الشريك المؤسس ورئيس تطوير الأعمال: كان فوزنا العام الماضي نقطة الانطلاق، وما نراه اليوم هو ترجمة فعلية لهذا الزخم. أنا مقتنع أن الشركات التي ستحقق نجاحًا حقيقيًا في العقد القادم هي تلك التي تجمع بذكاء بين الإبداع البشري وقوة الذكاء الاصطناعي. في هيلو، نحن نضع الأسس لهذا المستقبل، ومتحمس لرؤية كيف ستستخدم العلامات التجارية وصناع المحتوى هذه القوة لتحقيق إنجازات استثنائية في عام 2026."

وشارك فيتو ستروكوف ورامي سعد في جلسة ضمن فعاليات القمة قدّما فيها لمحة عن تطوّر "هيلو" منذ فوزها في عام 2025، وتحدثا عن أبرز ما تعلّماه خلال رحلتهما في بناء شركة ناشئة في واحد من أسرع القطاعات تطورًا في المنطقة. في الوقت نفسه، تحوّل جناح "هيلو" إلى نقطة تفاعل محورية، حيث استقبل عددًا كبيرًا من صنّاع المحتوى وممثلي العلامات التجارية الذين استكشفوا مزايا المنصة الجديدة وتفاعلوا معها مباشرة.

وتستعد "هيلو" لإطلاق مزايا متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمنصات الكبرى، وتوسيع شبكتها من صناع المحتوى في المنطقة وخارجها. من مجرد فكرة طموحة إلى منصة تشغّل آلاف التعاونات الناجحة.