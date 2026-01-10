ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تعلن الجدول الكامل للحدث العالمي

دبي في 10 يناير/ وام / أعلنت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الحدث العالمي الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، عن الجدول الكامل وأخر التحديثات والأرقام المتعلقة بالحدث الرياضي العالمي الذي يستمر على مدى 10 أيام، في محطة مفصلية ضمن العد التنازلي لانطلاق أحد أكبر التجمعات الرياضية الدولية متعددة الألعاب التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش قمة المليار متابع في دبي، مؤكدا على البعد العالمي للألعاب وتركيزها على التعلم، وصناعة المحتوى، وتعزيز التفاعل المجتمعي من خلال الرياضة.

حضر المؤتمر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء، من بينهم، سعادة الدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور راشد عبيد السويدي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة خليفة خادم الحميري، رئيس لجنة التفاعل المجتمعي في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 وسعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات - مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالحميد الحوسني، المدير التنفيذي للتطوع في مؤسسة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن الرابطة الدولية لألعاب الماسترز، وعدد من الشركاء وأبطال الألعاب.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن استضافة دولة الإمارات لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تعكس رؤية وطنية متقدمة تجعل الرياضة كأسلوب حياة وركيزة أساسية في منظومة تعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة، ومحركاً رئيسياً لتعزيز الترابط المجتمعي.

وأشار معاليه إلى أن هذه الألعاب تقدم نموذجاً معاصراً للرياضة كمساحة جامعة لكل الأعمار، وتدعم ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية، عبر جمع رياضيين من مختلف الثقافات، وتحفيز أنماط حياة صحية، إلى جانب تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل.

وقال سعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات - مجلس أبوظبي الرياضي : تمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 محطة إستراتيجية للرياضة في دولة الإمارات، ويعكس الجدول الزمني برنامجا متكاملًا يجمع بين المنافسات الدولية، والمشاركة المجتمعية، والتراث الثقافي في منصة عالمية واحدة.

وأوضح، أن الجدول الكامل يعكس حجم وتنوع ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بدءا من حفل الافتتاح وصولاً إلى المنافسات الختامية، مشيرا إلى أن الألعاب ستقام في أكثر من 20 منشأة رياضية، وتشمل 38 رياضة مختلفة وفئات عمرية متعددة، مدعومة بزخم تسجيل قوي ومشاركة دولية واسعة، بما يضمن تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير.

وفيما يخص الاستعدادات الصحية والطبية، قال سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: تتماشى ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مع أولوياتنا الوطنية في مجال الصحة الوقائية ونمط الحياة النشط وتم اعتماد خطط طبية وطوارئ شاملة في جميع المنشآت، بدعم من فرق متخصصة وأنظمة استجابة متكاملة، وعلاوة على الجاهزية، تعزز هذه الألعاب الدور الحيوي للنشاط البدني في تعزيز الصحة العامة والرفاهية وجودة الحياة لجميع الفئات العمرية.

وقال محمد عبدالحميد الحوسني، المدير التنفيذي للتطوع في مؤسسة الإمارات: يعكس برنامج المتطوعين الروح المجتمعية في قلب ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، حيث يشارك أكثر من 7 آلاف متطوع في دعم العمليات والمنافسات، مسهمين بوقتهم ومهاراتهم لضمان تجربة عالمية للرياضيين والزوار.

وقال سعادة خليفة خادم الحميري، رئيس لجنة التفاعل المجتمعي في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026: تمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 نموذجًا رائدًا لكيفية توظيف الرياضة كأداة للتفاعل المجتمعي وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات العمرية والثقافات.

وخلال فترة الاستعداد، تمكن فريق المشاركة المجتمعية من تنفيذ أكثر من 255 فعالية ومبادرة مجتمعية عبر مختلف إمارات الدولة، شملت أكثر من 30 ندوة متخصصة ضمن برنامج ندوات الماسترز، إلى جانب أكثر من 25 فعالية تراثية، وبمشاركة تجاوزت أكثر من 60 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية.

وقال ينس هولم الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لألعاب الماسترز: تعكس الاستعدادات الشاملة والجدول المتكامل لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مستوى عالٍ من الاحترافية والتنظيم، ويؤكدان جاهزية أبوظبي لاستضافة أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية متعددة الألعاب على مستوى العالم.

وأضاف : تفخر الرابطة الدولية لألعاب الماسترز بشراكتها مع أبوظبي، التي تقدم نموذجًا عالميًا يحتذى به في تعزيز قيم الشمولية، والمشاركة، والرياضة للجميع عبر مختلف الأعمار.

كما شهد المؤتمر الصحفي أيضًا الإعلان عن الطابع التذكاري لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بالتعاون مع بريد الإمارات، ويتضمن مجموعة من الرياضات المختارة ضمن الألعاب، ويعد أول طابع تذكاري في تاريخ ألعاب الماسترز، توثيقًا لهذه المحطة الرياضية العالمية التي تحتضنها إمارة أبوظبي.

ويقام حفل الافتتاح يوم 6 فبراير، في مدينة زايد الرياضية، بينما تقام المنافسات في أبوظبي والعين والظفرة عبر مجموعة واسعة من المنشآت الرياضية العالمية، تشمل استاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد الرياضية، وأبوظبي كريكيت سبورتس هب، وجزيرة الحديريات، ومركز أدنيك، ومركز خليفة الدولي للبولينغ، والمرفأ، ومضمار الوثبة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للصقارين - الفلاح، ونادي العين للفروسية والرماية، ونادي أبوظبي للجولف، وياس إيكرز، وياس لينكس، ونادي أبوظبي للفروسية، ومبادلة أرينا، وسبيس 42، والعين أدفنتشر، وبادل وكينغدوم أبوظبي، ذا كلوب – أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتشهد الفترة من 7 إلى 14 فبراير إقامة البرنامج الرئيسي للألعاب، والذي يشمل مجموعة واسعة من الرياضات، منها: الرماية، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينغ، والتجديف، والشطرنج، والكريكيت، والدراجات، وكرة القدم، والجولف، وقفز الحواجز، وهوكي الجليد، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، وكرة الشبكة، وسباقات الحواجز، والتوجيه، والبادل، والرجبي، والإبحار الشراعي، والرماية، والاسكواش، والسباحة، وتنس الطاولة، والتنس، والترايثلون، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة الشاطئية.

وتشكل الرياضات التراثية ركيزة أساسية في البرنامج، حيث تُقام منافسات "لعبة التبة" يومي 13 و14 فبراير في العين، وسباقات الهجن خلال الفترة بتاريخ 14 فبراير في مضمار الوثبة، فيما تقام منافسات السفن الشراعية التقليدية والغوص التراثي يومي 7 و8 فبراير في المرفأ، مع تخصيص أيام احتياطية يومي 13 و14 فبراير، إضافة إلى سباقات القدرة للخيل خلال الفترة من 7-14 فبراير.

وتقام منافسات الصقارة من 13 إلى 14 فبراير في نادي أبوظبي للصقارين - الفلاح، ما يوفر بُعدًا ثقافيًا أصيلًا ضمن إطار رياضي دولي.

وتشمل الألعاب لفئات السيدات عدد من الرياضات، منها ألعاب القوى، والكرة الطائرة الداخلية، وكرة السلة، والبادل، وكرة القدم السباعية، وستقام في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات.