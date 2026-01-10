قمة المليار تبرز دور منصات التواصل في بناء المسارات المهنية

دبي في 10 يناير/وام/ ركزت محاور جلسات قمة المليار متابع، التي تتواصل فعاليات نسختها الرابعة حالياً في دبي، على تقديم رؤى عملية ونصائح مهنية لصنّاع المحتوى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية توظيف المنصات الرقمية في بناء المسارات الوظيفية وتعزيز الفرص المهنية في مختلف القطاعات.

وأكد صانع المحتوى التونسي سامي الشافعي، الفائز بجائزة أفضل صانع محتوى عربي في مجال الفن لعام 2024، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم بمثابة السيرة الذاتية الرقمية، أو الوسيلة الأساسية التي يمكن لأي شخص من خلالها الحصول على فرص عمل مهما كان مجاله المهني.

وقال الشافعي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من قمة المليار متابع، المقامة حالياً في دبي، إن أي شخص، مهما كان تخصصه أو مجاله، يستطيع عبر توظيف مهاراته وخبراته على منصاته الرقمية أن يبني لنفسه مصداقية أعلى ويعزز حضوره المهني.

وأوضح أن عرض الخبرات والإنجازات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمنح الأفراد فرصاً أكبر للحصول على وظائف جديدة وفرص تعاون مهني، كما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع لتحقيق دخل أفضل، مؤكداً أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد نشاط إبداعي فحسب، بل أصبحت في الوقت نفسه أداة اقتصادية ومهنية فاعلة.

وأكد على أن الرسالة الأهم التي يحرص على طرحها هي ضرورة أن يكون صانع المحتوى إنسانياً وصادقاً وأصيلاً وشفافاً، مشدداً على أن “الانضباط” هو المفتاح الحقيقي للاستمرار والنجاح في عالم صناعة المحتوى.