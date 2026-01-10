321 شوطاً و32 رمزاً في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن بالمرموم

دبي في 10 يناير/وام/ تنطلق غداً منافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري، في ميدان المرموم، ضمن نسخته التاسعة، وسط مشاركة واسعة ومنافسات قوية على الرموز والأشواط المختلفة.

وتشهد النسخة الحالية عودة أشواط رموز أصحاب السمو الشيوخ، التي تمثل إحدى أبرز محطات المهرجان، لما تحمله من قيمة معنوية وتاريخية عالية، حيث تتصدر جدول السباقات وتشكل محوراً رئيسياً للمنافسات.

ويضم برنامج المهرجان 321 شوطاً، من بينها 112 شوطاً مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، موزعة على فئات اللقايا بعدد 33 شوطاً، والإيذاع 29 شوطاً، والثنايا 27 شوطاً، والحول والزمول 23 شوطاً.

كما تشهد المنافسات مشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل عبر 209 أشواط، تشمل 65 شوطاً للحقاقة، و40 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و34 شوطاً للحول والزمول.

ويحضر جانب الإنتاج بقوة ضمن برنامج المهرجان من خلال 85 شوطاً، بواقع 4 أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و81 شوطاً لإنتاج هجن أبناء القبائل، في إطار دعم استدامة رياضة سباقات الهجن وتطوير سلالاتها.

وتبرز منافسات الرموز كأعلى مستويات التحدي في المهرجان، حيث يتنافس المشاركون على 32 رمزاً، من بينها 8 رموز مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، تشمل 3 رموز باسم “كأس ولي العهد”، و3 رموز باسم “بندقية ولي العهد”، إضافة إلى “شداد ولي العهد” و“سيف ولي العهد”.

في المقابل، تتنافس هجن أبناء القبائل على 24 رمزاً، بواقع 9 رموز باسم “كأس ولي عهد دبي”، و11 بندقية، إضافة إلى “شداد” و“خنجر”، فضلاً عن الرمزين الأبرز باسم “سيف ولي عهد دبي”.

وتتزامن منافسات المهرجان مع فعاليات قرية المرموم التراثية، التي تشكل إحدى الوجهات المصاحبة للحدث، حيث تقدم لزوار الميدان تجربة تراثية متكاملة تعكس أصالة الموروث الإماراتي، وتواكب في الوقت ذاته أجواء السباقات في ميدان المرموم.

وأكد عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن مشاركة القرية التراثية ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن تأتي بدعم وتعاون من الجهات الشريكة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الحكومية لإبراز الفعاليات التراثية بصورة تليق بمكانة إمارة دبي.