إطلاق مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية

دبي في 10 يناير / وام / أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، مبادرة «مسارات دبي للدراجات الهوائية» تحت شعار “من المطار إلى المسار”، بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وربط التجربة الرياضية باكتشاف معالم الإمارة عبر تجربة تجمع بين البُعدين الرقمي والميداني.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة يوم السبت من مسار ند الشبا للدراجات الهوائية، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المهندس منصور بو عصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام في الإدارة العامة، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء، وشخصيات رياضية ومجتمعية.

وشهد يوم الإطلاق مشاركة واسعة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسياح ومحبي رياضة الدراجات الهوائية، حيث تفاعل مئات المشاركين مع الفعاليات الميدانية.

وتهدف المبادرة إلى تعريف المشاركين من المقيمين والزوار والسياح بشبكة تضم تسعة مسارات معتمدة للدراجات الهوائية موزعة على مناطق مختلفة من إمارة دبي، لتناسب مختلف المستويات من الهواة والعائلات إلى المحترفين.

وقال المري: «نحرص في إقامة دبي على أن تكون مبادراتنا قريبة من الناس وتلامس تفاصيل حياتهم اليومية، حيث لا يقتصر دورنا على تقديم خدمات الدخول والإقامة، بل يمتد ليشمل مرافقة الإنسان في رحلته داخل دبي وتعزيز جودة حياته. وتُمثّل مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية نموذجًا عمليًا لربط التحول الرقمي بأسلوب حياة صحي ونشط، وتفتح أمام المقيم والزائر والسائح آفاقًا جديدة لاكتشاف دبي بطريقة مختلفة تعكس رؤيتها كمدينة صديقة للإنسان ومستدامة».

وأضاف: «نثمّن عالياً التعاون البنّاء مع القيادة العامة لشرطة دبي، ودبي القابضة لإدارة الأصول – حديقة ند الشبا، ومن القطاع الخاص ممثلين في DX Bike (دي إكس بايك)، لما كان لهم من دور فاعل في إنجاح هذه المبادرة، وبما يجسّد روح التكامل المؤسسي والعمل المشترك لتعزيز السلامة المرورية، ودعم الرياضة المجتمعية، وتحقيق مستهدفات دبي في جودة الحياة والاستدامة».

وأشاد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالمبادرة، مؤكداً أنها تُسهم في تحقيق أهداف رياضية ومجتمعية وتعزّز صحة وسعادة أفراد المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة حديثة وآمنة من المسارات تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بدعم القيادة الرشيدة وحرص المجلس على تعزيز الشراكات الداعمة لممارستها.

وقال سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المبادرة تعكس توجه دبي نحو تشجيع السكان والزوار على تبنّي أسلوب حياة نشط وصحي.

وتعتمد المبادرة على تجربة رقمية تفاعلية تتيح للمشاركين توثيق إنجازاتهم عبر جواز رقمي يحصلون من خلاله على أختام افتراضية عند إتمام كل مسار، كما توفّر تجربة ميدانية لمحترفي الدراجات عبر جواز ورقي وأختام فعلية، إلى جانب هدايا رمزية للمشاركين الأكثر نشاطًا.