محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرّم الفائز بجائزة صناع المحتوى التعليمي بالتعاون مع منصة TikTok العالمية

دبي في 10 يناير/ وام/ كرّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز في «جائزة صناع المحتوى التعليمي»، الأولى من نوعها عالمياً، التي أطلقتها قمة المليار متابع بالشراكة مع منصة TikTok، احتفاءً بصنّاع المحتوى الذين نجحوا في تطوير أساليب التعلم الرقمي وتقديم المعرفة بأساليب مبتكرة ذات أثر مجتمعي ملموس.

وجرى التكريم خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 - 11 يناير الجاري في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وشهدت الجائزة منافسة عالمية واسعة، حيث استقطبت نحو 600 ألف مشارك من صناع محتوى تعليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن نحو 108 آلاف مشارك من استيفاء شروط ومتطلبات الجائزة ومعاييرها المعتمدة، ما يعكس مستوى المنافسة العالية وجودة المحتوى المقدم، قدّموا خلالها محتوى تعليمياً ترفيهياً يسهم في تبسيط المعرفة، وتحفيز التعلم، ويحدث أثراً إيجابياً في المجتمع.

وأنتج المشاركون في الجائزة أكثر من 320 ألف محتوى مرئي (منشور/فيديو) عبر منصة TikTok عبر #EducatorAward، عكست تنوع الأفكار والأساليب التعليمية المقدمة من صناع المحتوى.

واختارت لجنة تحكيم متخصصة ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية، وتمكن عبدالله عنّان، صانع محتوى علمي يتابعه 6.7 مليون متابع على منصة «تيك توك»، حقق انتشاراً واسعاً عبر المنصة من خلال مبادرته «شارع العلوم»، من الفوز بالجائزة والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، تقديراً لإسهاماته المتميزة في تعزيز التعلم الرقمي وإتاحة المعرفة للجميع.

وضمت قائمة المتأهلين إلى التصفيات النهائية إضافة إلى الفائز كلاً من: الدكتورة إيمي بوينغتون، مؤرخة وكاتبة وصانعة محتوى تتناول موضوعات متنوعة من التاريخ بأسلوب مبسّط وجذاب، ويتابعها نحو 1.2 مليون شخص على «تيك توك». ومات غرين، صانع محتوى ومقدّم برامج ومؤلف على «تيك توك»، حوّل موضوعات العلوم التي يدرّسها لطلابه في الصفوف الدراسية إلى مقاطع غنائية قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية، ويبلغ عدد متابعيه على المنصة نحو 1.4 مليون متابع.

ويأتي هذا الإقبال الواسع ليؤكد المكانة المتنامية للمحتوى التعليمي الرقمي، ودور المنصات الاجتماعية في دعم المعرفة وتمكين صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ضمن أطر تنظيمية ومعايير مهنية واضحة.

وأكد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قمة المليار متابع تواصل أداء دورها الإيجابي كمنصة عالمية تجمع العقول المبدعة، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في اقتصاد صناعة المحتوى، وحاضنة للمبادرات الهادفة لخدمة المجتمعات.

وهنأ سموّه أصحاب المراكز الأولى وجميع المشاركين في "جائزة صناع المحتوى التعليمي" مشيداً سموّه بما قدموه من نماذج ملهمة تعكس قدرة صناع المحتوى على توظيف الأدوات الرقمية الحديثة لخدمة التعليم، وصياغة أساليب مبتكرة تنسجم مع تطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال الجديدة.

كما أكد سموّه أن المحتوى التعليمي الهادف يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وأداة مؤثرة في تمكين الأفراد، بما يجسد اهتمام دولة الإمارات في نشر المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وقال سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نؤمن بأن صُنّاع المحتوى الهادف هم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية، وبأن الاستثمار في الأفكار التعليمية المبتكرة هو استثمار في الإنسان".

وتهدف "جائزة صناع المحتوى التعليمي" إلى دعم وتشجيع صناع المحتوى لتقديم تجارب ملهمة، تطور من مفاهيم التعليم وتحث الأجيال الناشئة على طلب العلوم والإبداع فيها، واستهدفت الجائزة عدة مجالات تشمل: العلوم والابتكار، والتعليم المدرسي، وتطوير الذات، والعلوم الإنسانية، والأعمال والتمويل، بما يسهم في جعل التعلم أكثر سهولة وجاذبية وارتباطاً بالواقع.

وتعكس الجائزة التزام قمة المليار متابع، بالشراكة مع TikTok بدعم المحتوى التعليمي المبتكر، وتسليط الضوء على الدور المتنامي لصناعة المحتوى في بناء المجتمعات، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة على مستوى عالمي.

وحضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين، ونخبة من صناع المحتوى المبدعين والخبراء العالميين المشاركين في أعمال القمة، التي تشهد مشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع حول العالم.