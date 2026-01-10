السوري شادي غريب يتصدر المنافسة الافتتاحية في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي في 10 يناير/ وام/ تصدر الفارس السوري شادي غريب المنافسة الإفتتاحية لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز فئة " الخمس نجوم" في نسختها الـ 15، والمقامة حاليا على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية.

وجاءت افتتاحية البطولة أمس، بمواصفات المرحلتين، على حواجز 145 سم، وبفارق التوقيت حقق غريب اللقب مع الجواد "كابرنت دو مارش"، منهياً المرحلة الثانية بزمن قدره 21.45 ثانية.

وحقق الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد، صدارة المنافسة الثانية فئة الخمس نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز الـ150 سم، مع الفرس "آربيدج دو رو"، مسجلا 54.46 ثانية.

وأقيمت اليوم السبت المنافسة الدولية الثالثة " فئة الخمس نجوم"، بمواصفات المرحلتين أيضاً على حواجز الـ150 سم، وتنافس فيها 40 مشاركاً، وتوجت بجائزة المركز الأول الفارسة الألمانية صوفي هينرز، مع الفرس "أورن دامس كاليني جو"، مختتمة المرحلة الثانية بزمن قدره 25.98 ثانية.

وتألق الفارس السوري أسامة الزبيبي في منافسة بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ135 سم، ضمن فئة النجمتين، محققا الصدارة مع الجواد "بي إي سي هوغو" في المرحلة الثانية بزمن قدره 21.53 ثانية، وجاء ثانيا الفارس عبد الله حمد الكربي، بصحبة الجواد " إن إن كونتر أتاك إم كيو"، بزمن قدره 21.79 ثانية في المرحلة الثانية.

وتتواصل غدا الأحد منافسات بطولة كأس رئيس الدولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ160 سم، وتسبقها منافسة ختام البطولة الدولية فئة النجمتين، بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز الـ145 سم.