الفارسة حمدة آل علي تحرز كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة

دبي في 10 يناير/وام/توجت الفارسة حمدة جاسم آل علي، من إسطبلات "البوادي 3" بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كلم، الذي أقيم، اليوم، في ختام النسخة الـ19 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، واستضافته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم على مدار 5 أيام، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ونجحت حمدة العلي، على صهوة "أس دبليو هينكل" في الفوز بالمركز الأول في السباق الذي أقيم برعاية "طيران الإمارات" وشارك فيه 170 فارساً وفارسة، مسجلة زمناً قدره 6:14:19 ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي من إسطبلات "أف 3" على صهوة "كازينو" مسجلة زمناً قدره 6:14:55 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي من إسطبلات إم آر إم على صهوة "تاتارينو" مسجلاً زمناً قدره، 06:15:22 ساعة

وعقب ختام المنافسات توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في"طيران الإمارات"، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وأحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية.