وزارة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة

دبي في 11 يناير /وام/اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي.

وضم المجلس في عضويته معالي سميرة مرشد صالح محمد الرميثي، وسعادة محمد سالم محمد الظاهري، وسعادة محمد حميد حمد دلموج الظاهري، وسعادة يوسف البطران، ومنصور محمد الظاهري، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة استمرار العمل في الدورة الجديدة، وفق إستراتيجية متكاملة ونوعية، لتعزيز مسيرة الإنجازات، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ جهود الاتحاد في مجالات الكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية.