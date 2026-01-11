جلسة في "قمة المليار متابع" تدعو لوضع "قاموس عالمي موحّد لاقتصاد المبدعين"

دبي في 11 يناير /وام/ أكدت كايا يوريف، وجاسمين إنبرغ، المؤسستان لشركة "Scalable" المتخصصة في اقتصاد المبدعين، أن القطاع يشهد مرحلة نضج متسارعة تتطلب وضع "قاموس عالمي موحّد لاقتصاد المبدعين"، باعتباره ركيزة أساسية لتنظيم هذا الاقتصاد وقياس أثره الحقيقي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "حوار مباشر مع كايا يوريف وجاسمين إنبرغ" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وأوضحت كايا يوريف، أن منطقة الشرق الأوسط كانت من أوائل المناطق التي تبنّت الوسائل الرقمية واقتصاد المبدعين، مدفوعة بطبيعة المشهد الإعلامي المنظم، مؤكدة أن غياب تعريفات موحّدة لمفاهيم مثل المبدع والمؤثر واقتصاد المبدعين، يحد من القدرة على قياس حجم القطاع وبناء نماذج اقتصادية فعالة له.

وشددت على أن توحيد المصطلحات يشكّل خطوة محورية لضمان نمو مستدام ومنهجي لهذا الاقتصاد.

من جانبها أكدت جاسمين إنبرغ، أن مؤشرات التفاعل العميق مثل التعليقات والمشاركات والحفظ باتت الأدق في قياس أداء المبدعين، لكونها تعكس سلوك المستخدم الحقيقي على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط أصبح مركزاً عالمياً متقدماً لاقتصاد المبدعين بفضل ارتفاع مستوى الاحتراف والتنظيم.

وذكرت أن تنظيم اقتصاد المبدعين وصناعة المحتوى يعتبر أحد أبرز الأسباب التي جعلته قادراً على الازدهار ليصل إلى الحجم الذي هو عليه اليوم، مشيرة إلى أن "اقتصاد المبدعين" أصبح الآن جزءاً من كل صناعة تقريباً، من الرياضة إلى السياسة، إلى الأخبار، وبالطبع إلى الإعلانات والتسويق، وغيرها من المجالات.