الدّورة الخامسة من قمّة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم تنعقد في فبراير المقبل

الشارقة في 11 يناير /وام/ تحت رعاية صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، تنعقد الدّورة الخامسة من قمّة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم يومي 14 و15 فبراير المقبل تحت شعار "معًا نصنع الأثر" بمقر أكاديمية الشّارقة للتّعليم بالمدينة الجامعيّة.

وتُجسّد القمّة التي تنظم بالتعاون بين أكاديمية الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، امتدادًا لمسيرةٍ ناجحة رسّختها الدورات السابقة مستهدفة المعلّمين وقادة المدارس وصنّاع السّياسات والباحثين من مرحلة الطّفولة المبكرة حتى الصّف الثّاني عشر، وصولاً إلى التّعليم العالي والتّعلّم مدى الحياة، بما يعزّز التّكامل بين مراحل التّعليم وأطرافه المعنيّة، ويركّز على التّحسين الشّامل للمدارس والارتقاء بجودة التعلّم ودعم جاهزية الأنظمة التعليميّة لمواكبة التحوّلات المتسارعة.

وتُبنى الدّورة الخامسة من القمّة على ثلاثة محاور رئيسيّة يركز الأوّل "روابط وثيقة لتواصل فعال" على تعزيز الشّراكات بين المعلّمين والباحثين وصنّاع السّياسات والأسر والمجتمعات واستعراض نماذج تعاون تُسهم في بناء مسارات تعلّم مترابطة تمتد من الطّفولة المبكرة إلى التّعليم العالي، ويلقي الثّاني "الابتكار في التعلّم"، الضوء على أحدث أساليب التّدريس والأدوات الرقميّة وطرق التّقييم مع إبراز دور البحث العلمي والتقنيات الرّائدة في تمكين المعلّم والمتعلّم، بينما يناقش المحور الثّالث "تمكين الجميع وتعزيز الدّمج" السّياسات والممارسات التي تعزّز تكافؤ الفرص في التّعليم وتُطلق طاقات كلّ متعلّم.

وأكّدت سعادة د. محدّثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشّارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشّارقة للتّعليم، أن القمّة تمثل محطة إستراتيجية في مسار تطوير التّعليم، وتجسّد رؤية الإمارة التي ترى في التّعليم منظومةً مجتمعيّةً متكاملة تقوم على التّعاون والابتكار والاستثمار في الإنسان.

واضافت أن شعار "معًا نصنع الأثر" يؤكد على أن التغيير الحقيقي لا يتحقق بجهد فردي بل عبر شراكات واعية تُترجم الأفكار إلى أثر ملموس داخل الصّفوف الدراسيّة وخارجها.

وقالت: "نسعى في هذه الدورة إلى تمكين المعلّمين وقادة التّعليم بأدوات عملية وأُطر عمل قابلة للتطبيق ترتكز على الممارسات القائمة على الأدلّة وتستشرف المستقبل دون أن تنفصل عن واقع مدارسنا ومجتمعاتنا كما تمثّل القمّة مساحة للحوار العميق وتبادل الخبرات وبناء حلول تعليميّة مستدامة تُسهم في إعداد أجيال قادرة على التعلّم المستمر وصناعة المستقبل، وتتيح منصة لتبادل التّجارب التّعليميّة الرّائدة وربط الممارسات التّربويّة بالبحث والسياسات بما يدعم تطوير نماذج تعليميّة قابلة للتطبيق والتّوسع.

وتطرح القمّة في هذه الدّورة برنامجًا ثريًا يواكب أهدافها، من خلال دورات تدريبيّة متقدّمة وجلسات حواريّة وورش عمل تخصصيّة ستناقش قضايا محوريّة مثل دور الذّكاء الاصطناعي في التّعليم والعدالة التّعليمية والمهارات المُستقبلية ونماذج تحسين المدارس متيحةً للمشاركين مزايا نوعيّة تشمل تنمية الرّوابط وبناء علاقات مهنيّة مع قادة الفكر والممارسين واستكشاف مستقبل التّعليم في سياق التّحولات التّكنولوجيّة المتسارعة والاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير المدارس كما تتيح فرصًا للتّعاون في البحث وتقييم الأثر وتعرض نماذج ناجحة للتعلّم القائم على الاستقصاء وحلّ المشكلات والمشاريع.

كما تُبرز قمّة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم نموذج الإمارة في الابتكار التّربوي عبر شراكاتٍ محليّة وإقليميّة ودوليّة فاعلة تُسهم في رسم ملامح العقد المقبل من التّعليم وصياغة مستقبله.