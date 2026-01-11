الرياضة الإماراتية في 2026 / طموحات بلا حدود

أبوظبي في 11 يناير / وام / تحفل أجندة العام الجديد 2026 بسلسلة واسعة من الفعاليات والبطولات والمشاركات الخارجية للرياضة الإماراتية، إلى جانب استضافة الدولة لعدد من الأحداث العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، بما يعكس طموحات متنامية تواكب المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، وترسخ حضورها الفاعل في ميادين المنافسة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

وتنطلق الرياضة الإماراتية في مشاركاتها خلال العام الجديد من إرث حافل بالإنجازات العالمية، تجسد في الفوز بالألقاب ورفع علم الدولة على منصات التتويج الخارجية، إلى جانب تأكيد القدرات التنافسية العالية للأبطال الإماراتيين، وما شهدته مختلف الألعاب من تطور نوعي في الأداء والنتائج، انعكس إيجاباً على تصنيف الدولة ومكانتها الرياضية.

وتتجه أنظار المتابعين إلى فرسان الإمارات في رياضة قفز الحواجز، من خلال المشاركة في بطولة العالم المقررة في ألمانيا أغسطس المقبل، بعد تألقهم في مراحل التصفيات.

كما تنتظر فرسان الإمارات للقدرة والتحمل مشاركات بارزة في عدد من البطولات العالمية 2026، انطلاقاً من سجل حافل بالإنجازات في النسخ الماضية، والتي وضعت أبطال الدولة في مراكز متقدمة ضمن نخبة الفرسان عالمياً، بعد إنجازات متتالية جسدت مراحل مهمة من التطور الفني والبدني في المنافسة على الألقاب الدولية.

وفي ألعاب القوى، يستعد أبطال الإمارات لخوض تحديات قارية وعالمية مهمة خلال العام الجديد، من أبرزها تنظيم الملتقى الدولي في أبريل المقبل على أرض الدولة، إلى جانب المشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس، بما يمثل محطة مهمة لاختبار الجاهزية الفنية، وتعزيز الحضور الإماراتي في واحدة من أعرق الألعاب الأولمبية.

وتشمل أجندة المنتخب مشاركات قارية متعددة، من بينها بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات في البحرين خلال أبريل، وبطولة آسيا للشباب والناشئين في هونغ كونغ في مايو، وبطولة آسيا تحت 23 سنة في الصين خلال يوليو، إضافة إلى بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات في لبنان خلال سبتمبر المقبل، فضلاً عن عدد من البطولات العربية المقررة خلال شهور يناير وفبراير وأبريل ويونيو وسبتمبر، وتشمل بطولات اختراق الضاحية، وبطولات العرب للسيدات، والشباب والشابات، والناشئين وتحت 23 سنة.

وفي رياضة الجوجيتسو، يواصل المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية خلال 2026، من أبرزها دورة الألعاب الشاطئية في مدينة سانيا خلال أبريل، ثم البطولة الآسيوية في مدينة ناغويا اليابانية في أكتوبر، تعقبها في الشهر ذاته النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، التي تمثل إحدى أبرز المحطات الدولية على أجندة اللعبة.

ويشارك المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2026، في ديسمبر المقبل، بطموحات كبيرة تعكس التطور العالمي الذي حققه الجوجيتسو الإماراتي، والإنجازات المتواصلة التي رسخت ريادة الدولة عالمياً في هذه الرياضة.

ويواصل فريق "الإمارات للدراجات إكس آر جي" مسيرته الاحترافية بحثاً عن المزيد من الألقاب في الموسم الجديد، مستنداً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الأعوام الماضية، حيث تشمل مشاركاته سباقات عالمية بارزة، من بينها طواف «داون أندر» في أستراليا خلال يناير، وطواف عمان في فبراير، وطواف الإمارات في الشهر ذاته، إضافة إلى طواف إيطاليا في مايو، وطواف فرنسا في يوليو، وطواف إسبانيا في أغسطس، ضمن أجندة تعكس مكانة الفريق بين نخبة الفرق العالمية.

ويتطلع منتخب الجودو إلى خوض عدد من البطولات العالمية خلال عام 2026، بهدف المنافسة على الألقاب، وجمع النقاط المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، فيما تمثل بطولة أبوظبي «جراند سلام» محطة عالمية مهمة ضمن الأجندة الدولية، لما تحظى به من تصنيف رفيع ومشاركة نخبة أبطال العالم.

وأكد فيصل أحمد الخميري، الأمين العام رئيس لجنة الاستراتيجية في اتحاد ألعاب القوى، أن المرحلة المقبلة من المشاركات الخارجية في الموسم الجديد تشهد تحديات كبيرة، انطلاقاً من الإنجازات التي تحققت في عام 2025، بما يعزز الطموحات الوطنية في الوصول إلى مرحلة جديدة من النتائج المميزة. وأشار إلى أن أجندة الموسم تمثل دافعاً قوياً لأبطال المنتخب، في ظل قاعدة شبابية واعدة، وبرامج إعداد متطورة تسهم في تعزيز فرص المنافسة على منصات التتويج.

وقال يوسف البطران، عضو مجلس لإدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن مشاركات المنتخبات الوطنية في بطولات 2026 تحمل تحديات تتناسب مع حجم الإنجازات التي حققتها اللعبة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الجوجيتسو الإماراتي يمضي بثبات نحو آفاق أوسع من النمو والتطور، بفضل الخطط الاستراتيجية ومنظومة العمل المؤسسي المتكاملة، ودعم القيادة الرشيدة.