مدير عام "آيرينا" : الطاقة المتجددة أصبحت القوة المهيمنة ولا يمكن إيقافها





أبوظبي في 11 يناير /وام/ قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا"، إن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت القوة المهيمنة في منظومة الطاقة العالمية معتبرا أن هذا التحول لا يمكن إيقافه.

وأضاف لا كاميرا لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاستثمارات المرتبطة بأنشطة التحول في قطاع الطاقة سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغت نحو 2.4 تريليون دولار خُصص منها نحو 800 مليار دولار للاستثمار في القدرات الإنتاجية وحدها وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى.

وأكد الحاجة إلى رفع حجم الاستثمارات السنوية إلى أكثر من خمسة تريليونات دولار لوضع المسار العالمي على طريق يتماشى مع أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن المسار العام إيجابي والتقدم إيجابي مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن العالم ورغم إحرازه تقدماً جيداً في هذا المسار لا يزال بعيداً عن الوصول إلى السرعة والحجم المطلوبين لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.. مشيراً إلى أن العمل يجري في إطار الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في دبي خلال مؤتمر الأطراف COP28 حيث لعبت الإمارات دوراً قيادياً .





وقال إن الدولة ورغم كونها منتجاً للوقود الأحفوري أثبتت قدرتها واستعدادها للتحول في منظومة الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتستضيف أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وأشار إلى أن شركة "مصدر" تستثمر في أكثر من 45 دولة حول العالم ما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها في طليعة الدول التي تقود التحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.