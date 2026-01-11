آمنة الضحاك: الإمارات تضع العمل المناخي في صدارة أولويات أجندتها الوطنية

أبوظبي في 11 يناير /وام/ قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تأسست في أبوظبي عام 2009 تعكس المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة مشيرة إلى أن الجمعية العامة تستقبل أكثر من 1500 مشارك من مختلف دول العالم.

وأكدت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات حريصة دائماً على دعم ملفات الطاقة المتجددة لا سيما في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 الذي أسفر عن اتفاق الإمارات التاريخي والذي يعد من أبرز مخرجاته الاتفاق على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 موضحة أن هذه الاجتماعات تسهم بشكل مباشر في دعم هذا التوجه وتسريع تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة حيث تنفذ مشاريعها وتعمل في أكثر من 75 دولة حول العالم ولا تزال سباقة في تطوير وإنتاج الطاقة النظيفة وتفعيل المشاريع ونشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف الدول.

وأوضحت أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يجمع نخبة من المبتكرين والشركات العالمية الرائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة وإبراز الدور المحوري لهذا القطاع في دعم العمل المناخي على مستوى العالم.

وأكدت أن دولة الإمارات تضع العمل المناخي في صدارة أولويات أجندتها الوطنية مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة ومؤكدة في الوقت ذاته دعم الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية في مجالي العمل المناخي وتحول الطاقة.