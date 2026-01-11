غرف دبي تستقبل السيدة الأولى للفلبين وتبحث تعزيز العلاقات الثنائية

دبي في 11 يناير /وام/ استقبلت غرف دبي في مقرها الرئيسي اليوم، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين لويز أرانيتا ماركوس، وذلك بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك.

وحضر الاجتماع مع السيدة الأولى لجمهورية الفلبين معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن الزيارة تشكل محطة نوعية في مسار تعزيز الروابط بين دبي وجمهورية الفلبين، حيث تسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال، ونحرص على دعم الشركات الفلبينية وتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتيحها دبي، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الداعمة للاستثمار والأعمال.

وأضاف أن غرف دبي تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، واستكشاف فرص استراتيجية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، بما يسهم في دعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.

شهد الاجتماع تقديم عرض تعريفي شامل يبرز المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي لمزاولة الأعمال، وفرص التعاون المحتملة بين دبي والفلبين، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الفلبينية.

وتأتي الزيارة في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والفلبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار درهم في عام 2024، فيما انضمت 653 شركة فلبينية إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام 2025، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 2,508 شركة بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.

وكانت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد نظمت العام الماضي بعثة تجارية إلى الفلبين بمشاركة ممثلين عن 17 شركة من القطاع الخاص في دبي من مجموعة متنوعة من القطاعات، ونظمت الغرفة خلال فعاليات البعثة 180 اجتماع عمل ثنائي بين شركات الأعضاء في البعثة ونظيراتها من الشركات الفلبينية لبحث آفاق التعاون وتوسعة الأعمال وإبرام شراكات جديدة في كافة القطاعات.

كما نظمت الغرفة ضمن فعاليات البعثة في مانيلا منتدى بعنوان "مزاولة الأعمال مع الفلبين" بحضور 314 مشاركاً، وأبرمت غرفة تجارة دبي على هامش المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.