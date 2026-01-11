تذاكر مجانية لحضور تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 11 يناير / وام / أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، بالتعاون مع الموقع الإلكتروني للتذاكر "فيرجن ستور"، عن طرح تذاكر مجانية لأفراد الجمهور الراغبين في حضور المنافسات وتشجيع فرق بلدانهم المشاركة في التحدي الخاص بالوحدات الشرطية وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة أن الدعوة مفتوحة لأفراد الجمهور لحضور فعاليات التحدي في نسخته السابعة، والتي ستقام من 7 إلى 11 فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي، مشيرةً إلى أن التحدي يوفر فرصة لتعريف أفراد الجمهور بمهام عمل الفرق الشرطية التخصصية في ظل أجواء عائلية، تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية لكافة الفئات العمرية.

وأوضحت اللجنة أن الشراكة في طرح التذاكر مع "فيرجن ستور" تتم للسنة الثالثة على التوالي، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد حجز 18 ألف شخصٍ لتذاكر مجانية عبر الموقع، فيما شهد العام الذي سبقه 2024 حجز 12 ألفاً و999 تذكرة.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات فرق التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي.