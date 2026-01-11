"مصدر" .. عقدان من التأثير المستدام في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً

أبوظبي في 11 يناير / وام / قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تستضيف هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في عام 2008 ونجحت على مدى عقدين في ترسيخ ريادتها ودورها كشريك موثوق ومساهم رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

وأضاف الرمحي على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والتي انطلقت في أبوظبي اليوم أن شركة "مصدر" تعد اليوم واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة المتخصصة والأسرع نمواً في العالم بمحفظة مشاريع واسعة تمتد إلى أكثر من 40 دولة مشيراً إلى أن الشركة قطعت حتى الآن أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن عام 2025 شكل عاماً استثنائياً لشركة "مصدر" حيث بلغت قيمة استثماراتها القائمة أو الملتزم بها خلال العام وحده نحو 15 مليار دولار شملت أصولاً ومشاريع جديدة.

وأكد أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يواصل بفضل الرعاية الكريمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة ترسيخ مكانته منصةً عالمية تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار وبناء الشراكات واستثمار الفرص في مجالات الاستدامة.

وأشار الرمحي إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 يُقام تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" في دورة تعد الأكبر منذ انطلاقه حيث يتيح الفرصة أمام قادة قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه لتطوير حلول جديدة تدعم الترابط بين هذه القطاعات، وتوسّع نطاق تأثيرها وتعزز التكامل فيما بينها.

وأوضح أن الأسبوع يجمع قادة وخبراء ومستثمرين من مختلف القطاعات لمناقشة أفضل السبل لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لدعم المرونة والتكيّف وتحقيق أثر ملموس واسع النطاق.

وانطلقت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 اليوم بانعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" حيث يتضمن الأسبوع برنامجاً حافلاً بالفعاليات والقمم والمنتديات في مقدمتها قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل إضافة إلى منصات لتمكين المرأة والشباب، ومبادرات أخرى تعكس شمولية أجندة الأسبوع.

وتشهد نسخة عام 2026 إطلاق فعاليات ومنصات جديدة، من بينها منتدى الاقتصاد الأزرق الذي يسلط الضوء على أمن المياه والحلول الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع واستقطاب الاستثمارات في مجال المياه إلى جانب منتدى "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الذي يجمع نخبة من صناع السياسات والمطورين والممولين والمشترين من دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي.

كما يستضيف الأسبوع سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى والمنتديات المتخصصة فيما تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها الريادي في تكريم وتمكين رواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس هذا البرنامج الموسع الرسالة العالمية لأسبوع أبوظبي للاستدامة التي تؤكد أهمية الجمع بين الرؤية والعمل وتحويل الطموحات إلى خطط عملية تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.