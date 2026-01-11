جلسات وورش عمل شاملة لتمكين "الستريمرز" من توسيع الانتشار

دبي في 11 يناير/ وام/ استضافت منصة البث المباشر التفاعلي "تويتش" مجموعة شاملة من الجلسات الرئيسية وورش العمل والجلسات الحوارية خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، وذلك لمنح صناع محتوى البث المباشر عبر الإنترنت (الستريمرز)، فرصة التعرف على خارطة طريق واضحة تتيح لهم إطلاق القنوات وتطويرها وتحقيق الدخل من خلالها، في خطوة ترسخ التزام المنصة تجاه مجتمع المحتوى الرقمي المتنامي.

وعقدت الجلسات وورش العمل في "تويتش هاوس" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وركزت الجلسات وورش العمل، على توجيه وإرشاد الستريمرز عبر مختلف محطات رحلتهم على تويتش، بدءًا من إنشاء الحساب وصولًا إلى التعاون مع العلامات التجارية، كما تطرقت للفرص الفريدة والتحديات التي ينطوي عليها البث المباشر.

وقالت تويتش: "نشهد نموًا قويًا على منصة تويتش في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومًا بإقبال ملحوظ على المحتوى المباشر التفاعلي والتواصل الفوري مع المجتمعات عبر الإنترنت. ينصب تركيزنا على الاستثمار في نجاح الستريمرز عبر توفير الأدوات والتوجيه والدعم المحلي لمساعدتهم على إطلاق قنواتهم وتنميتها وتحقيق الدخل منها بشكل مستدام. كما نسعى تطوير خدمة تدعم النمو على المدى الطويل، وتساعد الستريمرز على تحويل شغفهم إلى رحلة مستدامة، بدءاً من توفير الدعم التام للغة العربية عبر قنوات الويب والتطبيق، ووصولًا إلى تقديم فعاليات تعليمية وعملية لهم".

وقدم روي الخويري مدير أول الشراكات الاستراتيجية في تويتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة عمل بعنوان "بداية رحلتكم"، تضمنت شرحًا تفصيليًا حول كل ما يتعلق بالمنصة، بدءًا من إنشاء الحساب وضبط إعدادات الأمان، وصولًا إلى برمجيات البث.

كما أُتيحت لصناع المحتوى فرصة استكشاف استراتيجيات النمو خلال ورشة عمل بعنوان "آليات الظهور: النمو والأدوات المتاحة على منصة تويتش"، حيث شارك في تقديم هذه الورشة كل من روي الخويري وماريا كوماروفا مدير الشراكات الاستراتيجية في تويتش لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، واستعرضت الورشة كيفية الاستفادة من آلية المنصة لزيادة الظهور، وكيفية إنشاء المقاطع القصيرة ومقاطع الفيديو عند الطلب (VOD)، واستخدام البيانات لتتبع التقدم الفعلي للمستخدم.

واطلع صناع المحتوى على سبل تحويل شغفهم إلى مصدر للدخل من خلال جلسات متخصصة ركزت على آليات تحقيق الدخل، حيث عقدت جلسة حول "تحقيق الدخل عبر تويتش" وتناول روي الخويري خلال الجلسة بأسلوب مبسط فرص تحقيق الدخل في المراحل المبكرة.

كما قدمت ماريا كوماروفا ورشة عمل بعنوان "تحقيق الدخل من خلال الإعلانات والعلامات التجارية والحملات"، واستعرضت هذه الورشة سبل مضاعفة الدخل من الإعلانات، وكيفية بناء شراكات مع العلامات التجارية والحصول على فرص رعاية.

وفي إطار طرح سياق عملي وتزويد صناع المحتوى بالمهارات المتقدمة، عقدت جلسات متخصصة ركزت على تحقيق النمو طويل الأمد وأوجه التعاون الاحترافي، ومنها جلسة حوارية بعنوان "رؤى صناع المحتوى: ملامح تحقيق النجاح على تويتش"، شارك فيها عدد من أبرز صناع المحتوى في فئات الألعاب الإلكترونية، والبث من واقع الحياة (IRL)، واستعرض المشاركون في الجلسة تجاربهم الشخصية، مقدمين نصائح قيمة حول كيفية التغلب على التحديات في بداية الرحلة على المنصة، وتحقيق الدخل بنجاح، وسبل التعاون مع العلامات التجارية.

وعقدت ورشة عمل بعنوان "شراكات العلامات التجارية على تويتش"، بهدف تزويد صناع المحتوى بالأدوات اللازمة للنجاح الاحترافي، وقدم الورشة كل من روي الخويري وميراي إسكندر مدير البرامج وتفعيل الشراكات في استوديو شراكات العلامات لدى تويتش.

واستعرضت الورشة كيفية صياغة عروض تقديمية مؤثرة، والتفاوض على الشروط والأحكام، وتنفيذ حملات ترويجية استثنائية للعلامات التجارية أثناء البث المباشر.