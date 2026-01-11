الشراكات المستدامة تعزز العلاقة بين العلامات التجارية وصناع المحتوى

دبي في 11 يناير/وام/أعربت رائدات أعمال ومؤسسات منصات وعلامات تجارية وصانعات محتوى عن فخرهن بالمشاركة في قمة المليار متابع مؤكدات أن الحدث رسخ مكانته كمنصة عالمية ملهمة تجمع نخبة صناع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، وتسهم في تعزيز الشراكات بين العلامات التجارية وصناعة المحتوى، بما يضيف قيمة نوعية لقطاعي الإعلام الرقمي والإعلان.

وأكدت سارة زواد، رائدة الأعمال المغربية ومؤسسة ومديرة وكالة Brand Builder Morocco المتخصصة في التسويق وبناء العلامات التجارية، أن مستقبل التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى يتطلب نماذج أكثر استدامة، بعيداً عن الاعتماد على “الترند” السريع، بما يضمن تحقيق فائدة متبادلة للعلامات التجارية والمبدعين والجمهور في آن واحد.

وقالت زواد، على هامش مشاركتها في القمة، إن العلامات التجارية تمثل أحد أهم مصادر الدخل لصناع المحتوى، ما يجعل الشراكة بين الطرفين ضرورة استراتيجية، مشددة على أهمية تطوير آليات التعاون بأساليب أكثر تطوراً مقارنة بما كان سائداً في السابق، بما يضمن تحقيق قيمة حقيقية لكل الأطراف إلى جانب تقديم محتوى عالي الجودة للجمهور.

وأوضحت أن صناعة المحتوى في المنطقة تشهد نمواً متسارعاً، ما يستدعي رفع مستوى التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى في دول مثل المغرب ومصر وبقية دول المنطقة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين.

وأشارت إلى وجود فجوة بين نوعية المحتوى الذي يفضله الجمهور وما تقدمه كثير من حملات التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى محتوى أكثر ترفيهاً وملاءمة لتطلعات الجمهور.

وعن مشاركتها الأولى في القمة، أعربت زواد عن سعادتها بالدعوة، ووصفت قمة المليار متابع بأنها منصة عالمية توفر قيمة مضافة كبيرة لصناعة المحتوى والإعلان.

وأعربت كريسيل ليم، رائدة الأعمال وصانعة المحتوى العالمية ومؤسسة ومديرة الإبداع لعلامة العطور Phlur، عن إعجابها الكبير بحجم وتأثير القمة، ووصفتها بأنها منصة ملهمة تجمع نخبة من صناع المحتوى والمؤسسين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت ليم، على هامش مشاركتها في القمة، إن تجربتها كانت استثنائية، مشيرة إلى أنها استعرضت خلال إحدى الجلسات قصة تأسيس علامتها التجارية، التي انطلقت من تجربة إنسانية عميقة، مؤكدة أن نمو العلامة جاء من خلال الاعتماد على السرد القصصي وربط المنتجات بالمشاعر الإنسانية.

ووجهت ليم رسالة إلى صناع المحتوى ورواد الأعمال دعتهم فيها إلى أن يكونوا على طبيعتهم وأن يشاركوا قصصهم وتجاربهم ومشاعرهم بصدق، بما في ذلك لحظات الضعف والألم، معتبرة أن هذه الصراحة هي ما يصنع التميز الحقيقي ويخلق تواصلاً عميقاً مع الجمهور.

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها الأولى في قمة المليار متابع، متمنية أن تكون من المشاركين الدائمين في دوراتها المقبلة، لما تمثله من منصة عالمية تجمع الإبداع وريادة الأعمال وصناعة المحتوى في إطار واحد.