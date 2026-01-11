قمة المليار متابع 2026 تشهد توقيع 4 كتب لأسماء عالمية بارزة في صناعة المحتوى والتأثير

دبي في 11 يناير /وام/ شهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، توقيع أربعة كتب لأسماء عالمية بارزة في صناعة المحتوى والتأثير، استطاعت تحقيق نجاح تجاوز نطاق منصات التواصل الاجتماعي ودخلت بقوة عالم النشر.

وجاء توقيع الكتب الأربعة وسط حفاوة كبيرة من حضور قمة المليار متابع 2026، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات واستضافتها دولة الإمارات واختتمت أعمالها اليوم، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وجرى خلال القمة توقيع كتاب (Open When: A Companion for Life’s Twists and Turns)، للدكتورة جولي سميث اختصاصية علم النفس السريري والتي حققت شهرة عالمية كإحدى الشخصيات البارزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ساهمت في تعزيز اطلاع الجمهور على مواضيع تتعلق بالصحة النفسية من خلال مقاطع الفيديو سريعة الانتشار والحافلة بالمعلومات القيمة.

ويصنف هذا الإصدار ضمن كتب التنمية الذاتية العملية، ويحتوي على مجموعة نصائح عملية أساسية تتيح للقارئ التعامل مع التحديات النفسية والعاطفية التي يواجهها في الحياة اليومية، ولا يتطلب الكتاب القراءة بشكل متسلسل، حيث يضم سلسلة من الرسائل القصيرة الواضحة التي يمكن للقارئ الرجوع إليها بحسب الحالة النفسية التي يمر بها، سواء أكانت حالة من القلق أو الحزن أو انخفاض الثقة بالنفس، أو عند مواجهة قرار صعب.

وبفضل خبرتها العملية في مجال علم النفس، تقدم الدكتورة جولي سميث لقرائها نصائح وأدوات عملية تمكنهم من التعرّف على ما يمرون به من مشاعر، وفهمها والتعامل معها بشكل مباشر ودون تعقيد، وهو ما يمكنهم بشكل أفضل من مواجهة تقلبات الحياة.

كما وقع رجل الأعمال والمتحدث التحفيزي سيمون سكويب كتاباً بعنوان (What’s Your Dream?).

ويهدف هذا الكتاب، المصنف رقم 1 ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا لصحيفة صنداي تايمز والذي يندرج ضمن قائمة كتب التنمية الذاتية التحفيزية، إلى مساعدة القراء على اكتشاف أهدافهم الحقيقية في الحياة، ومنحهم خطة عملية ملموسة لتحويل الحلم إلى واقع.

ويستهل سكويب كتابه بتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول النجاح والتي قد تعيق نجاح الكثيرين، ويطرح بديلاً عنها، خطوات مفصلة وأساليب عملية تتيح للقارئ تحديد رغباته الحقيقية في الحياة والسعي لتحقيقها.

ويتطرق سكويب في الكتاب لتجربته الشخصية، والتي تضمنت فترة قضاها بلا مأوى، ويشرح كيف تمكن من التغلب على التحديات التي واجهته ليصبح حاليًا من رواد الأعمال وينجح في تطوير عدة شركات ناجحة.

ويهدف سيمون سكويب في كتابه إلى تشجيع القراء على الخروج عن القالب التقليدي للحياة وما يعتبرونه نجاحًا، والعمل على تحديد أهدافهم بوضوح ثم السعي بجرأة لتحقيقها.

وتم خلال قمة المليار المتابع 2026، توقيع كتاب بعنوان (Algospeak: How Social Media is Transforming the Future of Language) لمؤلفه آدم أليكسيك، الخبير اللغوي وصانع المحتوى المعروف على نطاق واسع باسم (Etymology Nerd) "خبير أصول الكلام".

ويرصد أليكسيك في هذا الكتاب دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير اللغة بمختلف مكوناتها، بدءًا من المفردات والأساليب التعبيرية وصولًا إلى انتشار الكلمات والتعبيرات المختلفة، نتيجة لتأثير الخوارزميات.

ويطرح الكتاب تعريفًا وتحليلًا جوهريًا لمفهوم "لغة التحايل على الخوارزميات" أو ما يعرف باسم (algospeak)، وهي اللغة التي يوظفها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من تحوير وتعديل للمفردات بهدف تجنب الرقابة عبر المنصات أو لتعزيز توافق محتواهم مع الخوارزميات لضمان الانتشار.

ويتطرق أليكسيك لدور خوارزميات التواصل الاجتماعي في تشكيل اللغة، وتأثيرها في تطور اللهجات المحكيّة الحديثة، ويلقي الضوء على دورة حياة مفردات انتشرت بين الشباب وباتت جزءاً من لغتهم مثل (yeet) و(rizz).

ويربط الكتاب بين أصول الكلام وعلوم اللغة، وعلم النفس الاجتماعي، والتكنولوجيا، ويهدف لتعزيز فهم القراء لدور التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في لغة التواصل البشري، حيث يكشف عن عالم تلعب فيه الخوارزميات دورًا كبيرًا حول ما نراه عبر الشاشات وما نستخدمه من مفردات في حياتنا اليومية.

كما شهدت القمة توقيع كتاب (Be Unstoppable: Creating the Life You Love) للمؤلف ديفيد ميلتزر، رئيس مجلس إدارة معهد نابليون هيل، وهو رائد أعمال معروف والرئيس التنفيذي السابق لشركة "لي ستاينبيرغ للرياضة والترفيه" التي ألهمت فيلم (جيري ماغواير) من بطولة توم كروز.

و يمثل هذا الكتاب دليلًا عمليًا وخارطة طريق للأفراد الذين يشعرون بأنهم عالقون وغير قادرين على مواصلة التقدم في حياتهم، ويهدف إلى تفكيك الحواجز العقلية والعاطفية التي يفرضونها على أنفسهم وتمنعهم من تحقيق كامل إمكاناتهم. يشرح ميلتزر بالتفصيل كيف أن المعتقدات المحدودة والعقليات المقيدة تعيق النجاح، مقدماً استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتغيير منظور الفرد عن التحديات التي قد يواجهها. يقوم هذا النهج بأكمله على مبادئ ميلتزر الأساسية المتمثلة في الامتنان، والتعاطف، والمساءلة، والتواصل الفعّال، والتي تمثل محور النموذج العملي الذي يتبناه والقائم على خدمة الآخرين. ويدعو الكتاب القراء إلى التوقف عن مجرد التوق إلى المزيد، والبدء بشكل فاعل في بناء حياة قوامها السعادة ووضوح الهدف.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور تجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما استضافت القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وقدمت أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.