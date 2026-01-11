منافسات قوية في أشوط الإيذاع بالمحطة الختامية لمهرجان الظفرة

الظفرة في 11 يناير / وام / شهدت مزاينة الإبل في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19، منافسات قوية في الأشواط المخصصة لسن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، التي جرت اليوم في 7 أشواط، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.

وشهدت أشواط سن الإيذاع التي جرت على مدار يومين متتاليين في 15 شوطاً للابل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، مشاركة 334 مطية، وخُصصت للفائزين في الأشواط 145 جائزة.