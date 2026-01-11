"هافاس الشرق الأوسط " تجمع صناع المحتوى والعلامات التجارية وخبراء التواصل في "هافاس كافيه"

دبي في 11 يناير / وام / اختتمت هافاس الشرق الأوسط، شريك العلاقات العامة لقمة المليار متابع 2026، بنجاح فعالية "هافاس كافيه" الإقليمية الأولى التي نظمتها ضمن فعاليات القمة، حيث خصصت مساحة استضافت فيها حوارات وتفاهمات وفرص تواصل بين العلامات التجارية وصناع المحتوى.

وجمع "هافاس كافيه" وسط أجواء مميزة بين صناع المحتوى والعلامات التجارية وخبراء التواصل ضمن جلسات نقاشية وفعاليات تواصل وحوارات فردية ركزت على اقتصاد صناعة المحتوى وما يشهده من نمو.

وأكدت عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، أن القمة تواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتوثيق تعاونها مع كبرى المنصات الرقمية والشركات العالمية المعنية بقطاعات الإعلام والتسويق ورعاية الإبداع، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة من القمة شهدت تطوراً نوعياً على صعيد بناء علاقات طويلة المدى مع شركات رائدة كبرى، بما يسهم في تمكين صناع المحتوى من تحسين أدواتهم وكيفية تعاملهم الفعال مع العلامات التجارية.

ونوهت عالية الحمادي بأهمية المساحة التي أتاحها "هافاس كافيه"، للقاء صناع المحتوى مع كبار الخبراء والمتخصصين، لمساعدتهم على توسيع الانتشار وتحقيق نمو مستدام في أعمالهم، والارتقاء بمحتواهم الإبداعي بما ينسجم مع طموحاتهم ورؤى العلامات التجارية والاحتياجات الحقيقية للمتابعين، انطلاقاً من قراءة وافية لخصوصية كل مجتمع وما يتوقعه المتلقي من صناع المحتوى المبدعين.

وقال داني نعمان، الرئيس التنفيذي لهافاس الشرق الأوسط: صمم هافاس كافيه كمساحة للحوارات وتبادل الخبرات العملية بين العلامات التجارية وصناع المحتوى. في وقتنا الحاضر، يتوقع الجمهور أكثر من مجرد الحضور على المنصات الرقمية، لذا فإننا نسلط الضوء على هذه الحوارات لمساعدة العلامات التجارية في تعزيز ارتباطها مع جمهورها والقيمة التي تقدمها من خلال نوعية الفعاليات التي تشارك فيها والجهات التي تتعاون معها والقيم التي تمثلها.

من جانبه قال جيمس رايت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة هافاس ريد، ورئيس مجلس الإدارة العالمي لشبكة هافاس للعلاقات العامة لقد بدأنا الاستثمار في صناع المحتوى منذ ما يزيد على عشر سنوات، لذا فإن تواجدنا في قمة المليار متابع مع عملائنا يرسخ أهمية التواصل المباشر مع هذا القطاع. وقد أتاح هافاس كافيه تجربة مميزة لعملائنا حيث تمكنوا من الاستماع إلى احتياجات صناع المحتوى في تعاونهم مع العلامات التجارية، كما تعرفوا على كيفية دعم أهدافهم التجارية على أرض الواقع.

واستضاف "هافاس كافيه" سلسلة من الحوارات قدمها خبراء من هافاس كرييتف الإمارات، وهافاس لايف الشرق الأوسط، وهافاس ريد، وإتش/أدفايزرز، استكشفوا خلالها دور صناع المحتوى والعلامات التجارية وجمهور المتابعين في رسم ملامح مشهد الاتصالات والعلاقات العامة.

وتطرقت الحوارات، التي أدارها نخبة من قيادات القطاع منهم أوليفر عبيد ورزان كريم وكارلو نخلة وسارة هلال وأمل عثمان، إلى الدور المتطور الذي يلعبه صناع المحتوى الموهوبون، والحاجة لتعزيز التوافق بين العلامات التجارية وصناع المحتوى، وتنامي تأثير الجماهير على سلوك العلامات التجارية، والأهمية المتزايدة للمصداقية والالتزام.

وتوصلت مختلف الجلسات لنتيجة مشتركة مفادها أن تطوير علامات تجارية هادفة في الوقت الحاضر يتطلب التعاون ووضوح الرؤية ونهجًا طويل الأمد حول كيفية تفاعل العلامات التجارية مع صناع المحتوى والمجتمعات. وبالإضافة إلى برنامج الجلسات الحوارية، استضاف "هافاس كافيه" جلسات مخصصة للتعارف وبناء التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى، صممت لتسهيل الحوار المباشر والعملي بين الطرفين. واتاحت هذه الجلسات الفرصة لكلا الطرفين لمشاركة الرؤى وتحقيق فهم أفضل لأسلوب العمل واستكشاف آفاق التعاون. وشملت قائمة العلامات التي شاركت في هذه اللقاءات أديداس، وشركات إستي لودر، ودبي للتجزئة، ولوريال الشرق الأوسط، وكالفين كلاين، وشارلون تيلبري.

وقالت دانا طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة هافاس ريد الشرق الأوسط لقد كان تخصيص مساحة للحوار المباشر بين العلامات التجارية وصناع المحتوى خياراً مدروساً من طرفنا، إدراكاً منا لأهمية التواصل الصريح بين الطرفين، مما يؤدي إلى وضوح التوقعات وتوثيق العلاقات. ويمثل هذا الوضوح ركنًا أساسيًا في إطار توجه القطاع نحو تبني استراتيجيات هادفة أكثر فعالية.

ونجحت هافاس الشرق الأوسط، من خلال هافاس كافيه، في تعزيز دورها كنقطة وصل ضمن البيئة الإبداعية بالمنطقة، وتوفير منصة تشجع على الحوار المفتوح والتعلم والتعاون في نقطة التقاء الإبداع والثقافة والتجارة.