جلسات وورش عمل للارتقاء بالسرد القصصي وتطوير العلامة الشخصية لصناع المحتوى

دبي في11 يناير / وام / شهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، سلسلة من الجلسات وورش العمل المتنوعة، استضافتها إنستغرام، منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا"، والتي استهدفت صناع المحتوى المبدعين والموهوبين.

جرت الجلسات وورش العمل في "إنستغرام هاوس" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتطرقت الجلسات والورش، لمواضيع هامة متنوعة تتراوح من استراتيجيات المحتوى وتحقيق الدخل، وصولًا إلى توظيف التكنولوجيا وتطوير العلامة الشخصية وقصص نجاح نخبة من صناع المحتوى.

وقالت مون باز، مدير الشراكات العالمية للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في "ميتا" إن تمثل قمة المليار متابع تمثل تأكيدًا على الأثر المذهل الذي يتركه صناع المحتوى في المشهد الثقافي العالمي، و مثلت إنستغرام دوما مساحة يحول المبدعون عبرها شغفهم إلى أسلوب حياة، ويعكس تواجدنا في نسخة القمة لهذا العام التزامنا بمساعدة صناع المحتوى على مواكبة نمو وتطور المنصة ،و هدفنا من خلال مساحة (إنستغرام هاوس) هو تمكين مجتمع صناع المحتوى بتوفير الأدوات التي يحتاجونها للنمو والازدهار على المنصة، بدءًا من إتقان فن سرد القصص وتحقيق الدخل، وصولاً إلى الاستفادة من (ميتا للذكاء الاصطناعي) كشريك إبداعي ، و من خلال طرح (ميتا للذكاء الاصطناعي) كجزء من هذه الرحلة، فإننا نوفر لصناع المحتوى رفيقًا إبداعيًا متواجدًا بشكل دائم يساعد في تبسيط الجانب الفني من عملية صناعة المحتوى، مما يتيح لهم فرصة التركيز على الهدف الأهم، وهو التواصل بصدق وأصالة مع جمهورهم.

وشارك بهجت هندي، مدير حلول الشركاء في قسم الشراكات العالمية في "ميتا" خلال ورشة عمل تحمل عنوان "عشر نصائح نتمنى لو عرفناها سابقًا عن إنستغرام"، مجموعة من النصائح العملية التي تساعد صناع المحتوى على زيادة عدد متابعيهم وتعزيز التفاعل مع محتواهم، إضافة إلى كيفية خلق محتوى متميز.

كما شارك صانع المحتوى ميلاد رحال نهجه الخاص في صناعة المحتوى خلال ورشة عمل بعنوان "صيغة المحتوى سريع الانتشار التي نجحنا في تطبيقها"، ووجه حضور الورشة حول كيفية تطوير قصص جاذبة للجمهور ترتقي بالمحتوى الذي يقدمونه.

وفي جلسة بعنوان "فك شفرة الخوارزميات"، استعرضت جوي إبراهيم، صانعة المحتوى المعروفة بخبرتها في مجال استراتيجيات المحتوى والرؤى المتعلقة بمنصات التواصل، آلية عمل خوارزميات إنستغرام وأبرز العوامل التي تزيد من انتشار المحتوى.

وشرح صانع المحتوى أحمد حسام في جلسة حوارية بعنوان "7ملايين متابع في عام واحد: نجاح أحمد حسام على إنستغرام"، كيف نجح في بناء قاعدة جماهيرية وفية، وتطوير محتوى حقق انتشارًا واسعًا، والتعامل مع تحديات النمو المتسارع، وأدار الجلسة سامر جمال، مدير الشراكات الاستراتيجية في "ميتا".

ومثل تعزيز نمو اقتصاد المحتوى أحد أبرز مجالات التركيز خلال قمة المليار متابع، وتطرقت العديد من الجلسات وورش العمل لهذا الموضوع بهدف توجيه صناع المحتوى في رحلتهم للتعامل مع الجوانب التجارية لمنصاتهم.

وفي ورشة عمل بعنوان "كيف تعقد أولى صفقاتك مع العلامات التجارية؟"، قدم صانع المحتوى أحمد دعبس المدير التنفيذي العالمي نائب المدير العام في شركة Bold Management، مجموعة من الرؤى والاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها لدخول عالم الشراكات مع العلامات التجارية.

من جانبه، قدم روف مانيتا، مدير الشراكات الاستراتيجية في "ميتا"، ورشة عمل بعنوان "كيف تحقق دخلًا يصل إلى 10 آلاف دولار عبر فيسبوك"، حيث استعرض أهم النصائح والاستراتيجيات والأمثلة الواقعية التي تساعد صناع المحتوى على زيادة عدد متابعيهم وتحقيق مصادر إيرادات جديدة.

وشاركت دوللي ديب، صانعة محتوى السفر العربية المعروفة باسم (Dollzter)، نصائح عملية واستراتيجيات إبداعية وقصصًا واقعية حول إمكانيات السفر بلا تكاليف أو بأقل تكاليف ممكنة عن طريق عقد الشراكات وصناعة المحتوى والتخطيط الذكي، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان "السفر حول العالم مجانًا".

وتحدثت آنا جيرمانوس، مدير قسم السلع الاستهلاكية السريعة والمنتجات الفاخرة والتجزئة والتجارة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ميتا (إنسياد MBA)، عن كيفية عقد علاقات طويلة الأمد مع العلامات التجارية واستمرارية الإبداع، وذلك خلال حوار تفاعلي بعنوان "كيف يضمن صناع المحتوى مستقبل مسيرتهم المهنية.

وقدمت صانعة المحتوى ومستشارة الإطلالات ماريانا موستافينا ورشة عمل تطرقت خلالها لكيفية إتقان فن العرض بثقة وأصالة امام الكاميرا لتعزيز تفاعل المتابعين.

وتناولت صانعة المحتوى نورا عشماوي كيف يمكن لصناع المحتوى تحويل الشغف إلى مصدر للدخل خلال جلسة مميزة تحمل عنوان "التعرف على السبب الذي يدفع صناع المحتوى"، وشاركت خبيرة اللياقة والمستكشفة نيلي عطار أسلوبها الخاص في العناية الشخصية وتحقيق أعلى مستويات الأداء خلال جلسة بعنوان "تخطي العوائق من خلال الرياضة".

مصادر الإلهام وقصص النجاح.

وسلطت سلسلة من الجلسات الضوء على بعض أبرز صناع المحتوى في المنطقة وأكثرهم نجاحا، حيث كشفت صانعة المحتوى بلقيس (بيكي كسري) عن قصة نجاحها في تحويل المغامرات والتجارب المشوقة إلى محتوى جذاب ومسيرة مهنية مزدهرة خلال جلسة "كيف نجحت في تحويل الأدرينالين إلى مهنة"، كما تحدثت صانعة المحتوى رغد فهمي في جلسة بعنوان "10 ملايين متابع وشهادة في الطب: كيف نجحت في تحقيق ذلك" عن حياتها وعن التحديات والمكاسب التي خاضتها خلال سعيها لتحقيق حلمين طموحين، كما شاركت الحضور مجموعة من استراتيجيات إدارة الوقت.

وكشف التوأم هضبان، صانعا المحتوى الإماراتيان المعروفان، الاستراتيجيات والأساليب الإبداعية والرحلة الشخصية التي ساهمت في تميزهما ونجاحهما على منصة إنستغرام خلال جلسة أدارها سامر جمال بعنوان "كيف نجحنا في الفوز بخاتم إنستغرام".

وفي جلسة حوارية بعنوان "حوار مع عائلة الجمال"، تحدثت الأخوات نارين وسيدرا وشيرين عمارة عن مسيرتهن نحو النجاح. أدارت الحوار جوانا جميل، مديرة الشراكات الاستراتيجية في "ميتا"، وتطرق الحديث لدور الرابط العائلي القوي والعمل الجماعي والشغف المشترك بعالم الجمال في بناء علامة تجارية ناجحة وتحقيق النمو معًا.

كما استضاف صانعا المحتوى سارة الورع وغيث مروان حواراً تفاعلياً بعنوان "#اسألني_أي_شيء: غيث وسارة"، كشفا خلالها عن كواليس وأسرار رحلة نجاحهما على منصة إنستغرام.

وفي جلسة تفاعلية بعنوان "قهوة الصباح مع الأخوات الخالدي"، استعرضت يسر ومريم الخالدي مسيرتهما الملهمة، بدءًا من البدايات المبكرة ووصولًا إلى نجاحهما الباهر في سوق المنتجات الفاخرة.

وكشف صانع المحتوى العلمي والمخرج هاشم الغيلي في جلسة بعنوان "من الإعجابات إلى المختبرات: مستقبل العلوم على وسائل التواصل الاجتماعي"، عن الأساليب التي يحوّل عبرها صناع المحتوى الاكتشافات العلمية المعقدة إلى محتوى يحقق انتشارًا واسعًا، وكيف يساهمون في تغيير أساليب التعلم حول العالم، وذلك في حوار أداره سامر جمال.

واستعرضت فاتن المختار، خبيرة الاستراتيجيات الإبداعية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "ميتا"، أساليب تصوير المحتوى دون استخدام اليدين، ومشاركة المحتوى بسهولة، وابتكار أساليب سرد قصصي جديدة باستخدام أحدث نظارات "ميتا" الذكية، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أكاديمية نظارات الذكاء الاصطناعي".

كما قدم سامر جمال وصانعة المحتوى رنا ماج ورشة عمل بعنوان "التحرير الاحترافي: الارتقاء بمحتوى الفيديو مع تطبيق Edits"، للتعريف بجميع الميزات الفائقة التي يوفرها التطبيق لإثراء العملية الإبداعية وتبسيطها.

وفي امتداد لهذه الجلسات، مثلت فعالية "Ideas Unboxed with Meta AI" في "إنستغرام هاوس" أحد أبرز ملامح تواجد ميتا في القمة، حيث تمثل هذه الفعالية تحدياً للمبدعين بتنفيذ أفكار غير تقليدية، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق معايير وقيود إبداعية وزمنية محددة.

واستقطب التحدي الذي جسد تجربة تفاعلية غامرة، صناع محتوى من أنحاء منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا للمشاركة عبر أربع محطات تفاعلية تتعلق بابتكار أفكار القصص واختيار المؤثرات بالاستفادة من استوديو مخصص للتصوير وغرفة للتحرير.

وقام المشاركون بتطوير ونشر فيديو (ريل) عالي التأثير خلال 45 دقيقة فقط، بالاستفادة من "ميتا للذكاء الاصطناعي" كمساعد إبداعي رئيسي. واستعرضت الفعالية مشاركات صناع محتوى منهم ميلاد وميليسا، وسفوكوولي، ووليد يري.

واختتمت هذه الفعالية بحفل حصري أقامته ميتا أعلنت خلاله عن فوز أمينة حسين وأحمد حسام بالنسخة الأولى من تحدي "Ideas Unboxed with Meta AI".