مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض يطلق رؤيته الفنية لعام 2026

الشارقة في 11 يناير / وام / نظّم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أمس فعالية "اليوم المفتوح" بمقر سجايا فتيات الشارقة وذلك تزامنًا مع اليوم العربي للمسرح في فعالية سنوية تهدف إلى فتح مساحة حوار مباشر مع المنتسبين والحضور وأولياء الأمور والمدربين والداعمين لمناقشة مستقبل مشروع المسرح وفنون العرض واستعراض منجزات عام 2025 والكشف عن البرامج والخطط الفنية للعام 2026.

حضر الفعالية سعادة الدكتور عبدالعزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وخوله الحواي مدير مؤسسة أطفال الشارقة وشيخه الشامسي مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة وخالد الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات إلى جانب عدد من الفنانين و المسؤولين.

وشكّلت الفعالية منصة تفاعلية لتقييم تجربة مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض خلال العام الماضي وقياس معارف المنتسبين والاستماع إلى رؤيتهم المستقبلية حول المسرح وفنون العرض إلى جانب الإشارة إلى المتميزين وتكريم الفائزين في إطار يعكس روح الشراكة والتكامل في بناء الإنسان عبر الفنون.

وأكد خالد الناخي أن تنظيم "اليوم المفتوح للمسرح" يأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسة ربع قرن بأهمية المسرح كمساحة تربوية وإبداعية فاعلة في بناء الإنسان وتنمية الوعي وتعزيز مهارات التعبير والعمل الجماعي لدى الأطفال واليافعين والشباب مشيرًا إلى أن المسرح يشكّل أحد الركائز الأساسية في مشروع المؤسسة الثقافي والمعرفي.

من جانبه أعلن الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية عن حزمة البرامج والفعاليات المسرحية الجديدة لمركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض موضحًا أن هذه البرامج تشكّل خارطة عمل المرحلة المقبلة وتجمع بين البعد الفني والتربوي والمجتمعي بما يعزّز دور المسرح في بناء القدرات وتنمية الخيال.

وأشار إلى أن البرامج المعلَن عنها تشمل فعاليات موسمية وبرامج مستمرة من بينها الفعاليات الرمضانية ومسرح نهاية الأسبوع إلى جانب إطلاق موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض الذي يقدّم مخرجات التدريب في عروض إبداعية مفتوحة للجمهور فضلًا عن مشاريع تعزّز حضور المسرح في الفضاءين المجتمعي والتعليمي مثل مشروع المسرح في جامعي ومشروع مسرح الفرجان إضافة إلى مجموعة من البرامج التخصصية والتطويرية التي تهدف إلى صقل مهارات المنتسبين وتوسيع آفاق التجربة المسرحية بما يعكس رؤية المركز في تقديم تجربة مسرحية شاملة ومستدامة.

وتضمّن برنامج الحفل الرسمي فقرات فنية وثقافية متنوّعة استُهلّت بافتتاح فني بمشهد مسرحي جسّد روح التجربة المسرحية التي يحتضنها المركز إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز منجزات المركز وفعالياته ومشاركاته المسرحية خلال عام 025.

واختُتم الحفل بفقرة تكريم الفائزين في مشروع "مسرح الفرجان" والذي يهدف إلى إشراك فرجان الشارقة في خوض تجربة المسرح والإبداع كما تم تكريم المنتسبين المتميزين تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم خلال العام الماضي.