"ستيل فاب 2026" ينطلق غداً في "إكسبو الشارقة" بمشاركة 600 علامة تجارية

الشارقة في 11 يناير / وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" ،الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة و يستمر حتى 15 يناير الجاري ويجمع أكثر من 350 عارضاً يعرضون 600 علامة تجارية محلية و عالمية من 35 دولة يمثلون نُخبة من كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية.

ويشهد الحدث عرضاً لأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم وفي مقدمتها الإمارات وألمانيا و المملكة المتحدة و والصين وتركيا والهند وتايوان وتايلاند إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

ويستعرض المعرض الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب وأحدث التجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 7 آلاف زائر من المتخصصين والمهنيين ورجال الأعمال والمستثمرين إضافة إلى كبار المنتجين العالميين للحديد والصلب من مختلف الدول الرائدة في هذا المجال وممثلي شركات محلية وإقليمية لها حضور بارز في ابتكار الحلول المتطورة للصناعات المعدنية.

كما سيشهد المعرض إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة "أفضل لحام" التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة "ESAB" ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض.

ويحظى معرض "ستيل فاب 2026" بأجندة حافلة ترتقي بقطاع صناعة الحديد والصلب نحو آفاق واعدة حيث سيتسنى للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية والخبراء والمتخصصين الذي سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي وأحدث مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.

ويوفر "ستيل فاب" منصة مثالية للمصانع والشركات العاملة في تشكيل المعادن لعقد الصفقات وتبادل الخبرات حيث سيشهد عقد العديد من الاجتماعات الثنائية .