قمة المليار متابع..عمر الحلو: القوانين حارس الإبداع واستدامة مشاريع صناع المحتوى

دبي في 11 يناير / وام / أكد المحامي وصانع المحتوى الإماراتي عمر الحلو، أن الالتزام بالقوانين لا يقف عائقاً أمام الإبداع، بل يشكّل الإطار الضامن لاستدامة مشاريع صناع المحتوى الرقمية.

جاء ذلك خلال جلسة "ما لا يعرفه صُنّاع المحتوى عن قوانين السوشيال ميديا"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم تحت شعار "المحتوى الهادف".

وبدأ عمر الحلو، الذي يقدم معلومات قانونية بأسلوب مبسط ومختصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثه بالإجابة على سؤال محوري: لماذا توجد القوانين؟، موضحاً أنها وُضعت لحماية المجتمع وتنظيم العلاقة بين أفراده، وعلى رأسهم صناع المحتوى، مشدداً على أن الالتزام بالمبادئ والأخلاقيات يضمن التوازن والاستقرار المجتمعي.

كما استعرض موضوعات النشر، وخطر الأخبار المضللة، والفروق بين الغرامات الجنائية والإدارية.

وذكر الحلو أن التشريعات التنظيمية في دولة الإمارات أسهمت في بناء قطاع إعلامي متطور قادر على مواكبة التحولات المتسارعة، مؤكداً أن المنظومة التشريعية الإعلامية تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الإعلامي وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع.

وأوضح الحلو أن المحتوى الإعلامي يجب أن يلتزم بمعايير أخلاقية تشمل: احترام الذات الإلهية والمعتقدات الدينية المختلفة، وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية، والامتناع عن التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وحماية الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، ومنع نشر أو تداول أي محتوى ينتهك الآداب العامة، أو يسيء للأطفال، أو يشجع على الجرائم والمخدرات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتمد معايير واضحة لصناعة محتوى رقمي مسؤول يرسخ الهوية الوطنية ويحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية.