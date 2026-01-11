قمة المليار متابع.. سياماك صالح يقدم وصفة رقمية لإنقاذ الأرواح من المعلومات الطبية المضللة

دبي في 11 يناير / وام / استعرضت جلسة "كيف ينقذ الدكتور سيا الأرواح عبر الإنترنت؟" دور المعلومات الطبية الصحيحة في إنقاذ الأرواح، وتجربة صانع المحتوى الطبي الدكتور سياماك صالح، الذي حول خبرته الطبية إلى محتوى هادف على منصات التواصل الاجتماعي، ناشرًا للمعلومات الدقيقة، حيث يمتلك نحو 4 ملايين متابع.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم تحت شعار "المحتوى الهادف".

تحد عالمي.

وأوضح الدكتور سياماك أن المعلومات الخاطئة كانت السبب الرئيس في وفاة كثيرين خلال جائحة "كورونا"، مؤكداً أن الخطر الأكبر يكمن في تصديق الناس لهذه المعلومات، خصوصاً في أوقات الأزمات عندما يكون الوقت عاملاً حاسماً بين الحياة والموت.

وقال الدكتور سياماك إنه لاحظ خلال بداية الجائحة حالات مأساوية، من بينها وفاة سيدة أمامه كانت تكتفي بالعلاجات الطبيعية، دون اللجوء إلى طبيب، ليصل إلى قناعة مفادها أن مواجهة الأزمات تبدأ بمواجهة المعلومات المضللة.

وأضاف أن المعلومات المغلوطة تنتشر أسرع بست مرات من المعلومات الصحيحة، وغالباً ما تكون عاطفية، وهو ما يجعل مكافحة هذه المضللات تحدياً عالمياً يعادل في خطورته الحروب والتغير المناخي.

وتطرق الدكتور سياماك صالح إلى خطر المعلومات الطبية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى انتشار ادعاءات خطيرة مثل معالجة السرطان باستخدام "كربونات الصوديوم" أو بعض الأعشاب، محذراً من أن من يصدق هذه الادعاءات قد يواجه خطر الموت.

وبالنسبة لطريقة عمله، أكد الدكتور سياماك أنه يعتمد على بحث دقيق قبل نشر أي محتوى، ويمتاز بالشفافية والمصداقية، ويحرص على تبسيط المعلومات لتكون مفهومة للجمهور العام، موضحاً أن ارتداءه معطف الطبيب أثناء تقديم المحتوى يزيد من مصداقيته، ويعزز الثقة عند المتابعين.

وختم الدكتور سياماك بالقول: "في هذه اللحظات، هناك أشخاص يتابعون الإنترنت وهم خائفون، بحاجة إلى معلومات طبية حقيقية ولا يجدونها.. صدقوني، المعلومات الطبية الصحيحة تحافظ على الأرواح"، مؤكداً أن التنوير هو السلاح الوحيد لمواجهة الأخطاء والمعلومات المغلوطة.