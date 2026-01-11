انطلاق النسخة التاسعة لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 11 يناير/وام/انطلقت اليوم بميدان المرموم منافسات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، حيث شهدت الفترة المسائية إقامة 17 شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات.

وتوجت "إعلام" لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بكأس ولي العهد للقايا الأبكار بعد أن سجلت توقيتاً قدره 7:08:3 دقائق، فيما أحرز "خوزان" بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري بندقية ولي العهد للقايا الجعدان، محققاً أفضل توقيت في هذه الفئة بزمن بلغ 7:07:3 دقائق.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وكانت منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ قد انطلقت صباح اليوم عبر 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وأسفرت عن فوز "غلا" لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بالشوط الأول للقايا الأبكار بزمن قدره 7:27:2 دقائق، بينما حصد "أشقر" لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل لقب الشوط الثاني للقايا الجعدان مسجلاً 7:22:2 دقائق.

كما فازت "إثارة" لهجن الشيحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بالشوط الثالث للقايا الأبكار بعد وصولها إلى خط النهاية بزمن قدره 7:22:8 دقائق.