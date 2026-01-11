اتحاد التنس والبادل يطلق المرحلة الانتقالية لعملية الدمج

دبي في 11 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل اعتماد هيكله التنظيمي الجديد عقب قرار دمج اتحادي التنس والبادل، وذلك استعداداً لانطلاق المرحلة الانتقالية لعملية الدمج بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرتقي بمستوى العمل التنظيمي والإداري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهو الاجتماع الأول للمجلس في عام 2026، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وتوزيع المناصب الإدارية والتنفيذية.

واعتمد المجلس تعيين إسماعيل الهاشمي نائباً للرئيس، وسعيد المري أميناً عاماً، وخليفة يوسف خوري ومحمد الشرهان عضوين في مجلس الإدارة، إلى جانب مروان بن عيسى مديراً للمالية والشركات، وعيسى شريف المرزوقي عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة البادل، وحسن المزروعي عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، وعمر شريف المرزوقي عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، إضافة إلى جيمس وارد مديراً للتطوير والاستراتيجية، وفاطمة بوجسيم مديرة للتسويق والتواصل.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الفوائد الاستراتيجية لدمج اتحادي التنس والبادل، وآلية توزيع اللجان الفنية لكل من اللعبتين، إلى جانب البدء في مراجعة اللوائح المالية بهدف توحيدها، ومراجعة الهوية البصرية للاتحادين بما يتماشى مع المرحلة الجديدة.