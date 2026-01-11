قمة المليار متابع .. ميليسا لوري: البحث الرقمي يشهد تحوّلًا جذرياً

دبي في 11 يناير / وام / أكدت ميليسا لوري المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "أويسترلي ميديا"، أنّ سلوك البحث الرقمي يشهد تحوّلًا جذرياً، مع تراجع الاعتماد على محركات البحث التقليدية، مقابل صعود منصات المحتوى القصير بوصفها المساحة الأولى للاكتشاف وفهم التجربة وتكوين الانطباع واتخاذ القرار، وإن العلامات التجارية التي تبني استراتيجياتها على منطق البحث التقليدي تخاطر بفقدان اتصالها بالجمهور.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "غوغل مات.. وأنت لم تحضر الجنازة" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم بدبي .

وأكّدت ميليسا أنّ الفيديو القصير أصبح أحد أبرز أدوات التأثير الرقمي، وتشكيل وعي المستخدم، وتوجيه اهتمامه، وتحفيز مشاركته، في مشهد إعلامي يتّسم بسرعة التحوّل وتغيّر أنماط الاستهلاك.

وقالت إن البيانات الحديثة تظهر تفوّق منصات مثل تيك توك ويوتيوب شورتس وإنستغرام ريلز كمحرّكات بحث رئيسية خاصة لدى الأجيال الشابة.

وذكرت لوري أنّ صناعة "الفيديو القصير" يبدأ من "الإطار البصري الأول"، باعتباره اللحظة الحاسمة في جذب الانتباه، موضّحة أنّ قرار متابعة الفيديو يُتخذ من أوّل لقطة.

وتطرّقت إلى ما وصفته بـ "اللمسات السحرية" في صناعة الفيديو القصير، والتي تشمل وضوح الرسالة، والنص الظاهر على الشاشة، وسرعة الإيقاع، واختيار المشاهد القادرة على إثارة الفضول، إلى جانب استخدام كلمات مفتاحية دقيقة داخل المحتوى، تُمكّن الجمهور من فهم موضوع الفيديو فور ظهوره.

ولفتت إلى أنّ "صناعة المحتوى" تعتمد على قراءة سلوك الجمهور، وتحليل ما يبحث عنه المستخدمون فعليًا، وتحويل هذه المعطيات إلى محتوى بصري موجّه يعزّز الاكتشاف ويُطيل دورة التفاعل.