كندة إبراهيم: منظومة النجاح على "تيك توك" تقوم على قوة الاكتشاف وجودة المحتوى

دبي في 11 يناير / وام / أكدت كندة إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا في منصة "تيك توك"، أن منظومة النجاح على المنصة لا تقوم على عدد المتابعين، بل على قوة الاكتشاف وجودة المحتوى، مشددةً على أن محركات التوصية في المنصة تعيد تعريف اقتصاد المبدعين عبر إتاحة فرص متكافئة قائمة على التفاعل والأصالة.

جاء ذلك خلال جلسة "من فيديو واحد على تيك توك إلى إمكانيات لا حصر لها"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام ، تحت شعار "المحتوى الهادف" واختتمت أعمالها اليوم بدبي.

وأوضحت كندة إبراهيم أن محركات الاكتشاف والتوصية في "تيك توك" تعمل على تضخيم المحتوى استنادًا إلى جودته واستجابة الجمهور له، وليس إلى حجم الحساب، لافتةً إلى أن المحتوى عالي الجودة يمكن أن يحقق زيادة في المشاهدات تصل إلى 73%، وفي بعض الحالات يصل إلى أربعة أضعاف نطاق الوصول والتفاعل.

وذكرت أن اقتصاد المبدعين لم يعد نموذجاً واحدًا ثابتًا، بل يتدرج من كونه هواية شخصية إلى مصدر دخل مستدام، ويعتمد في جوهره على إتاحة الاكتشاف، وبناء المجتمع، وترسيخ الثقة بين المبدعين وجمهورهم.

وفي حديثها عن "لحظة المبدع وإمكاناته"، أوضحت كندة إبراهيم أن الشركاء والمجتمعات الإبداعية يسهمون اليوم في تشكيل الثقافة الرقمية ومشهد الفرص، مؤكدةً أن المبدعين لا يدخلون المنصة بدافع الانتشار أو الكمال، بل بدافع اتخاذ قرار البداية الأولى، وأشارت إلى أن العديد من أولى المنشورات كانت أفكارا شخصية نُشرت خارج الأطر التقليدية، بينما بقي الاكتشاف هو العامل الحاسم في تحديد مسارها اللاحق.

وشددت على أن قوة اقتصاد المبدعين هي قوة مشتركة، حيث يقدّم المبدعون الأصالة الثقافية، وتوفر العلامات التجارية رأس المال، فيما تؤمّن تيك توك البنية التحتية والوصول، موضحة أن نموذج التوزيع المعتمد على "المحتوى أولًا" يمكّن المبدعين الجدد من الوصول إلى جماهير واسعة استناداً إلى التفاعل الحقيقي، لا على قواعد مسبقة.