جيم إي. لي: توجه عالمي لاستثمارات تعليمية غير ربحية تستهدف الوصول إلى "مليار عقل"

دبي في 11 يناير / وام / كشف جيم إي. لي، رئيس "كرانش لابس" عن توجه عالمي متصاعد في اقتصاد صناعة المحتوى يقوم على الاستثمار غير الربحي في التعليم بوصفه ركيزة للوصول إلى "مليار عقل" حول العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "تحويل كرانش لابس إلى شركة مليارية"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام تحت شعار "المحتوى الهادف"و اختتمت أعمالها اليوم بدبي.

وأوضح جيم إي. لي أن هذه الرؤية التعليمية الطموحة تسير بالتوازي مع استثمارات ضخمة في محتوى علمي عالي الكلفة، من بينها مشروع "سيلفي الفضاء" الذي تضمّن تصميم وبناء وإطلاق قمر صناعي بتكلفة تقارب 5 ملايين دولار، في نموذج يجمع بين الابتكار الهندسي وصناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، ويعيد تعريف النجاح في هذا القطاع بوصفه أثراً معرفياً طويل الأمد، وليس مجرد عائدات مالية.

ولفت إلى أن عدداً متزايداً من القنوات الكبرى بات يدرس تحويل نشاطه الربحي إلى غير ربحي، في تحول وصفه بـ "الكبير"، معتبراً أن هذا المسار يعزز مصداقية العلاقة مع الجمهور من دون أن يلغي إمكانية النمو ودفع رواتب الفرق وبناء مسيرة مستدامة.

وختم بأن الشركات "المليارية" المقبلة في قطاع الإبداع ستنتمي إلى صُنّاع يجمعون بين رسالة أصيلة وسرد قصصي مؤثر ومواءمة قوية بين المنتج والسوق، ضمن نموذج يوازن بين الربح وصناعة الأثر.