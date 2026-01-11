قمة المليار متابع /صانع المحتوى دارني يقدّم تجربة تفاعلية في فن "البيت بوكس"

دبي في 11 يناير / وام / قدّم صانع المحتوى دارني تجربة تفاعلية بعنوان "ردّد معي"، من خلال عرض حي لفنون "البيت بوكس"، تفاعل معه الجمهور بشكل مباشر عبر محاكاة الأصوات والإيقاعات، والمشاركة في تحديات صوتية قائمة على السرعة والتركيز.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم بدبي .

واستعرض دارني، خلال عرض تفاعلي، مفهوم فن "البيت بوكس" الذي يعتمد على محاكاة أصوات الآلات الموسيقية، لا سيما الطبول والإيقاعات، باستخدام الصوت البشري فقط، دون الحاجة إلى أي أدوات موسيقية، كما قدّم محاكاة لأصوات الطبيعة، مثل قطرات الماء، إلى جانب تقليد إيقاعات وآلات موسيقية مختلفة، في تجربة تفاعلية لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

وأشار دارني إلى أن فن "البيت بوكس" يعتمد في جوهره على الخيال والتنسيق الذهني، حيث يمكن للصوت البشري أن يتحوّل إلى آلة موسيقية متكاملة دون الحاجة إلى أدوات، مؤكداً أن تبسيط الفكرة وتشجيع الجمهور على التجربة يمنح الجميع فرصة المشاركة، بغض النظر عن الخبرة أو الخلفية.

وأوضح أن الشغف بما يقدّمه صانع المحتوى يُعد العامل الأهم في بناء تجربة مؤثرة، وأن العمل المشترك والتفاعل المباشر مع الجمهور يفتحان آفاقاً غير متوقعة، ويحوّلان اللحظة البسيطة إلى تجربة جماعية ملهمة تبقى في الذاكرة.