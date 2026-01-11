انطلاق التصفيات التأهيلية لكأس فزاع للعرضة وسيف فزاع للزمط

دبي في 11 يناير/وام/انطلقت التصفيات التأهيلية لبطولتي كأس فزاع للعرضة وسيف فزاع للزمط التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ضمن نسختهما الثالثة تزامنا مع فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2026 وذلك على مضمار نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم

وشهدت الأشواط التأهيلية مشاركة واسعة على المستويين المحلي والخليجي مع حضور لافت من سلطنة عمان إلى جانب إقبال جماهيري كبير من محبي رياضات الهجن في مشهد يعكس عمق الارتباط بهذه الرياضات التراثية ومكانتها في وجدان أبناء المنطقة

وأوضح راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع أن التصفيات التأهيلية مخصصة لأهل الدار والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى 16 يناير الجاري على أن يقام الختام يوم 17 يناير في منافسات مرتقبة تشهد أعلى مستويات التنافس.

وأشار الخاصوني إلى أن اللجنة المنظمة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح البطولة مؤكدا أن سلامة المشاركين تمثل أولوية قصوى حيث يرافق المنافسات طاقم طبي متكامل مع الالتزام بإجراءات السلامة وإلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس.

وتعتمد آلية التحكيم على مجموعة من المعايير المستمدة من التقاليد التاريخية للعرضة والزمط تشمل عتاد المطية وتناسق الفريق وانطلاقة الراكبين وانتظام المطايا على خط احتساب النقاط.