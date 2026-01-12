الكازاخستانية ريباكينا تنضم لقائمة نجمات بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات

أبوظبي في 12 يناير/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات " فئة 500 نقطة"، عن انضمام النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا إلى قائمة النجمات المشاركات في منافسات النسخة الرابعة من البطولة، التي تقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وتعد ريباكينا المصنفة الخامسة عالميا من أبرز نجمات اللعبة على مستوى العالم، إذ توجت بلقب بطولة ويمبلدون لعام 2022، كما بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وحققت عدة ألقاب من فئتي 500 و1000، من بينها لقب نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 في الرياض، بعد فوزها على المصنفة الأولى عالميًا آرينا سابالينكا.

كما تشهد البطولة أيضا عودة بليندا بنشيتش، البطلة الأولمبية السويسرية، التي تسعى للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة بعدما توّجت باللقب في عامي 2023 و2025، لتبقى اللاعبة الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في تاريخ الحدث.

وتضم قائمة المشاركات أيضًا النجمة الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالميًا سابقا وبطلة إنديان ويلز، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، التي حققت قفزة لافتة في التصنيف العالمي خلال موسم 2025 بعد تتويجها بلقبي مونتريال وهونغ كونغ، إلى جانب النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا.

كما تشارك في البطولة أسماء بارزة، من بينهن التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا، بطلة البطولات الكبرى في الفردي والزوجي، وماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 2023، إلى جانب الأميركية إيما نافارو، والدنماركية كلارا تاوسون، والكندية ليلى فيرنانديز، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة 2023.

وتشهد نسخة 2026 أيضا مشاركة بطلة رولان غاروس السابقة يلينا أوستابينكو، والصينية تشينوين تشنغ، والأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.