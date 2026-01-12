"أبوظبي للرياضات البحرية" يعلن تفاصيل "دولية زوارق الفورمولا 4"

أبوظبي في 12 يناير / وام / أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، عن انطلاق منافسات بطولة الإمارات الدولية لزوارق الفورمولا 4، يومي السبت والأحد المقبلين ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وذلك على مياه كورنيش أبوظبي، بمشاركة نخبة من متسابقي الزوارق السريعة.

وتشهد البطولة مشاركة 12 زورقاً تمثل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وإيطاليا، في منافسات تعكس الطابع الدولي للبطولة، وتؤكد التطور المتواصل لرياضة زوارق الفورمولا 4 على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنطلق فعاليات يوم "السبت" المقبل بفتح منطقة المنافسات، يعقبها التسجيل والفحص الفني للزوارق، ثم عقد الاجتماع الفني للمتسابقين، قبل انطلاق التجارب الحرة وجولات التأهيل، وصولاً إلى إقامة السباق الأول.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد بإجراء جولات إضافية من التجارب والتأهيل، تمهيداً لإقامة السباق الثاني، على أن تُختتم البطولة بمراسم تتويج الفائزين.