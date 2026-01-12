اختتام النسخة الأولى من مبادرة "تراث جيماثون"

أبوظبي في 12 يناير/ وام/ اختتمت مساء أمس النسخة الأولى من مبادرة "تراث جيماثون"، التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، في مبنى الأنشطة التابع للهيئة بأبوظبي.

شهدت المبادرة مشاركة أكثر من 200 من طلبة الجامعات وكليات التقنية العليا والمدارس، إذ تم توزيعهم على 30 فريقاً، وعلى مدار ثلاثة أيام حافلة بالإبداع والعمل الجماعي قدم المشاركون ألعاباً إلكترونية مستوحاة من التراث الإماراتي.

وتوج سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة سعيد علي الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالهيئة، الفائزين بالنسخة الأولى، بحضور لجان التحكيم والإرشاد، والمشاركين في المبادرة.

وسجلت المبادرة تنافساً إبداعياً مكثفاً بين الفرق المشاركة، حيث عمل الطلاب على تصميم وتطوير نماذج أولية لألعاب إلكترونية تفاعلية استلهمت عناصرها وقصصها من الموروث الثقافي الإماراتي، ودمجت بين الأصالة التراثية وأدوات وتقنيات العصر الرقمي.

وركزت المبادرة في نسختها الحالية على موضوعي فراسة الصحراء والدرور، ليقدم المتنافسون أعمالاً مستوحاة منهما، وتضمنت جلسات تعريفية وجولات تراثية، إلى جانب شرح الجوانب التراثية المرتبطة بالمبادرة، ومتابعة مراحل التطوير البرمجي والفني للألعاب، ما أتاح للمشاركين فرصة تعميق معرفتهم بالتراث الوطني وتقديمه بأساليب إبداعية حديثة تخاطب اهتمامات الجيل الرقمي.

وفي ختام المبادرة، قامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة وفق مجموعة من المعايير التي تم اعتمادها مسبقاً، ليتم الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف درهم.

ويأتي تنظيم مبادرة " تراث جيماثون " في إطار الجهود الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية كوسيلة مبتكرة لنقل التراث الإماراتي للأجيال الجديدة، وتعزيز استدامته، وترسيخ الهوية الوطنية بأسلوب تفاعلي يواكب التحولات الرقمية ويخاطب الجمهور المحلي والعالمي.