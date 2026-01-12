تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "المدقق الحكومي" في جهاز الرقابة المالية بدبي

دبي في 12 يناير/ وام/ احتفل جهاز الرقابة المالية بدبي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "المدقق الحكومي"، والتي تضم 22 مواطناً يمثلون 13 جهة في حكومة دبي

يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على القيام بمهام التدقيق بكفاءة واحترافية، وبما يعزز منظومة الحوكمة والشفافية لدى الجهات الحكومية الخاضعة لاختصاص الجهاز، ويسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، خُصِّصت المرحلة الأولى للتعليم الأكاديمي، وشملت تدريس 29 محورًا منها توظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق، والمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام (IPSAS)، والتشريعات السارية، والتحليل المالي للقوائم المالية، إلى جانب إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة الجهات الحكومية في إمارة دبي. وتولى تقديم المادة العلمية نخبة من الأكاديميين والخبراء الماليين من عدة جهات.

أما المرحلة الثانية، فشملت التطبيق العملي، حيث شارك المتدربون في مهام تدقيق فعلية، مع توظيف المعارف المكتسبة خلال المرحلة الأولى والتعلم من خلال الممارسة الميدانية تحت إشراف خبراء متخصصين في التدقيق من جهاز الرقابة المالية، حيث مكَّنت تلك المنهجية في التدريب المتدرج المشاركين من اكتساب معارف متقدمة ومهارات عملية تعزز جاهزيتهم لممارسة الأعمال الرقابية بكفاءة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، بهذه المناسبة، إن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج المدقق الحكومي امتداداً للالتزام الدائم ببناء منظومة رقابية راسخة ترتكز على الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأشار إلى الحرص على تزويد المشاركين بالأدوات العلمية والممارسات المهنية التي تمكّنهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة في الجهات الحكومية، بما ينسجم مع توجّهات حكومة دبي في تعزيز منظومة العمل الرقابي ومبادئ الحوكمة.

وثمن سعادته التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي لعبت دوراً محورياً في توفير بيئة تدريبية قادرة على صقل مهارات المشاركين وإعدادهم للاضطلاع بمهام رقابية أكثر تقدماً، معربا عن ثقته بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للجهات الحكومية، وسيواصلون دعم المناخ الرقابي في الجهات الحكومية في إمارة دبي.

من جانبه، هنّأ سعادة الدكتور علي بن سباع المرّي، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خريجي الدفعة الثالثة من برنامج "المدقق الحكومي"، مؤكداً أن هذه الخطوة تواكب رؤية القيادة الرشيدة في تنمية رأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مسيرة التميز المؤسسي المستدام، باعتبار الإنسان الركيزة الأساسية لبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تمثل نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، لافتاً إلى حرص الكلية من خلال البرنامج على دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتزويد الكوادر الوطنية بأحدث أدوات التدقيق المعتمدة على المعايير الدولية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية ودعم صناعة القرار المالي، ويعزز كفاءة ومرونة منظومة العمل الحكومي انسجاماً مع التوجهات المستقبلية لحكومة دبي.

ويواصل برنامج "المدقق الحكومي" تعزيز دوره كأحد برامج التطوير المهني الرائدة في دبي والتي تزود المشاركين بأسس التدقيق الفعّال، ومهارات تحليل البيانات، وفهم التشريعات المالية، وأخلاقيات المهنة، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في العمل الرقابي.

ويعكس تخريج الدفعة الثالثة التزام الجهات الحكومية بتطوير كوادرها، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الرقابي، وبناء ممارسات مؤسسية مستدامة تدعم رؤى وتوجهات حكومة دبي.