"آيرينا" : تقنيات التحول في مجال الطاقة تفتح آفاقًا جديدة لأنظمة الطاقة العالمية

أبوظبي في 12 يناير/وام/ أكد تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن الابتكار المنهجي يمكن أن يحدث تحولًا في مستقبل أنظمة الطاقة.

وكشف التقرير، الذي قُدِّم خلال الحوار الوزاري حول دور الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بعنوان "مشهد الابتكار من أجل التنمية المستدامة المدعومة بالطاقة المتجددة" أن التحوّل يحدث عندما يتكامل الابتكار التكنولوجي مع الابتكار في السياسات والتنظيم وتصميم السوق وتشغيل الأنظمة ونماذج الأعمال.

وسلّط التقرير الضوء على 40 ابتكارًا، من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية إلى حلول تحديث الشبكات من خلال التخطيط الأكثر ذكاءً والحلول خارج الشبكة، فضلًا عن نماذج الأعمال الجديدة.

وخلص التقرير إلى أن النهج المتكامل يمكن أن يوفر أنظمة طاقة مرنة، ويوسّع نطاق الوصول إلى الطاقة، ويضمن القدرة على تحمُّل التكاليف، ويحقق الوعد الكامل للتحول المنشود في مجال الطاقة.

يعد التقرير "الثالث" ضمن سلسلة تقارير "مشهد الابتكار" التي تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تسلّط الضوء على الحلول الناشئة الرامية إلى تعزيز تأثير الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة والاقتصادات على مستوى العالم.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": إن السؤال ليس ما إذا كان بإمكاننا تحويل نظام الطاقة ، بل ما إذا كنا سنغتنم الفرصة للقيام بذلك بطريقة شاملة تعود بالفائدة على الجميع. لا يقتصر التحوّل في مجال الطاقة على توفر التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا الحلول التي تحقق العدالة الاجتماعية. لذا، فإننا ندعو، من خلال تقرير اليوم، إلى اتباع نهج ابتكاري ونقدم لصانعي السياسات مجموعة أدوات تساعدهم على صياغة حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم".

تُعد التقنيات المتجددة المصدر الأرخص للكهرباء في معظم المناطق. ويتيح الجمع بين الطاقة المتجددة التنافسية، من حيث التكلفة والطبيعة اللامركزية، للعديد من الابتكارات تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لتحوّل عادل ويعزّز التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.