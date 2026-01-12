أكاديمية الفجيرة تحتفي بالتراث الموسيقي في "ليلة عود"

الفجيرة في 12 يناير/وام/ نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفلها السنوي "ليلة عود"، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور جمهور غفير من محبي الفنون والتراث الأصيل.

شارك في الحفل نخبة من طلبة العود في الأكاديمية والذين قدموا باقة متنوعة من المقطوعات التراثية والعصرية، في أمسية موسيقية راقية أعادت إحياء روائع الموروث الموسيقي العربي.

وفي ختام الحفل، وجّه سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، بالنيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على دعمه و رعايته المستمرة للفنون والثقافة.

وأعرب عن امتنانه للمشاركين والفرقة الموسيقية على أدائهم الاستثنائي الذي أضفى على الأمسية بهاءً خاصاً، ولجمهور الحضور الكريم على تفاعلهم وحضورهم الذي يزيد الفعالية بهجةً ومعنى.